La Chabona liquidó a L-Gante y no tuvo piedad en filtrar los chats

L-Gante volvió a protagonizar un nuevo escándalo esta semana. El día martes, el cantante estuvo invitado a la presentación de la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera, que se realizó en el lujoso hotel Hilton, y sobre el final de la noche casi termina a las piñas con Christián Manzanelli, representante del influencer.

Tras lo ocurrido, el mánager de Cabrera habló con TN Show y reveló detalles de por qué comenzó la riña. "Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad", comentó.

Ahora, fue la La Chabona quien salió al cruce del creador de la Cumbia 420. Lo tildó de "gato", de no tener "códigos", y compartió en sus redes sociales la conversación que mantuvieron por chat.

"Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones", le escribió L-Gante a La Chabona.

Pero la artista no se quedó callada y disparó sin piedad: "Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante", expresó. Luego, agregó: "Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos".

Cabe recordar que tras el escándalo ocurrido en el hotel Hilton, L-Gante realizó un fuerte descargo en sus redes. "Amigo a mí me invitaron ahí, ni cabida de onda fui nada más, y cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando de mí, en vivo, y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí", comenzó diciendo.

"La cosas se hablan por privado, y encima me ponían la condición: ´L-Gante vos si sos de barrio... por qué no haces tal cosa. Sabés qué, soy re de barrio, le dije. Así que a ese pedazo de concheto de traje, tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia de prensa, llena de boxeadores, de seguridad. Después sabés cómo achicó el chinchulín cuando lo encaramos", sostuvo desafiante.

Finalmente, arremetió: "Tranquilo fue un susto nomás chetito. No hacía falta que te defendieran los boxeadores o los barra brava. Me hacen sentir re malo".