Juana Viale mostró cómo avanza la "casa-castillo" que construye con su novio en Zona Norte

La relación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn marcha viento en popa. La pareja se conoció por medio de una amiga en común y tuvo su primer encuentro a ciegas sin saber quién era cada uno.

Fue la hija de Marcela Tinayre quien contó cómo fue su primer contacto en la mesa de Mirtha Legrand. Un amigo le dijo “Yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto”.

Y siguió la historia: “Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín’, y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro”

Desde entonces, como dijo la actriz, algo surgió y no se separaron más. Ahora, Juana y Agustín están en pleno proceso de construcción de su nueva casa, que tiene encantados a todos por su forma tan particular.

Goldenhorn es arquitecto y dueño de un prestigioso estudio. Actualmente está abocado cien por cien a la construcción de su hogar circular. La propiedad tendrá enormes ventanales, un extenso jardín y pileta de natación.

Fue el futuro marido de la conductora y nieta de Mirtha Legrand, quien fue compartiendo el paso a paso de la obra, que hoy está mucho más definida, lo que permite a los fanáticos de esta historia visualizarla mejor.

Sin lugar a dudas, la luminosidad será la gran protagonista de esta original mansión a la que Juana Viale se trasladará junto a sus hijos, ensamblará las familias y compartirá el comienzo de una nueva vida junto al arquitecto.

En la cuenta de su estudio, Agustín sumó esta semana algunas nuevas postales del avance de la construcción y aprovechó el solsticio de verano del 21 de diciembre para jugar un poco con la luz.

De esta manera, la pareja de Viale dejó ver cómo entrará el reflejo solar al interior de la propiedad que tiene todo para revolucionar la arquitectura local.

Por su lado, mientras los avances siguen sorprendiendo, Juana Viale puso en venta su hermosa casa de San Isidro, decorada con un estilo propio y muy particular.

La casa está ubicada en un terreno de más de 700 metros cuadrados y tiene más de 500 metros cuadrados cubiertos.

La cifra que pide la conductora por el que fue su hogar tantos años es un poco exorbitante, y supera los 950 mil dólares. Qué numerito.