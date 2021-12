Así pasará Jorge Rial la Navidad tras contagiarse de covid-19

Los casos de coronavirus van en aumento no sólo en la Argentina sino en el mundo entero. Las figuras del espectáculo no quedas exentas de esto y ahora fue el turno de Jorge Rial. El periodista optó por utilizar su cuenta de Twitter, donde tiene miles de seguidores, para dar a conocer la noticia.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el covid no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás", redactó el comunicador en la red social del pajarito.

Rial comunicó la noticia en Twitter

Hoy, Pía Shaw reveló en LAM que se comunicó con la mujer del periodista, Romina Pereiro, y le brindó detalles de cómo pasarán la Navidad. "Hablé con Romina para preguntarle cómo estaban todos, me contó que, por suerte, Jorge estaba bien", comenzó diciendo.

Y continuó: "Me volvió a repetir que él tenía la vacunación completa, y lo que me dijo es que, por supuesto, están todos aislados, no pueden salir, se hicieron todos el pcr, les dio negativo, pero como son contactos estrechos, en cinco días tienen que volver a hisoparse".

Pía Shaw

Finalmente, detalló: "Están ellos dos con las hijas de Romina, las de Jorge no estaban. Así que ellos van a pasar la navidad aislados, esperando para volver a hisoparse y que todo siga bien".