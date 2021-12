Reconocida vedette se sumó a la ola de denuncias contra Fabián Gianola

Fabián Gianola declaró en la Justicia en la grave causa por abuso que enfrenta. El actor presentó un escrito de 26 páginas en el que consideró que es "completamente inocente". El periodista Martín Candalaft compartió en Infobae parte del documento, en el que entre otras cosas, trata de "psiquiatrica" a una de sus denunciantes. Además, acusó a sus denunciantes de estar buscando fama.

Recordemos que la causa contra el actor cuenta con más de seis hechos que incluyen abuso simple y violación. De ser declarado culpable, la pena podría ser de 8 a 20 años de prisión.

En las últimas horas, se conoció un nuevo testimonio en contra del actor. En esta oportunidad fue la vedette uruguaya Andrea Ghidone quien reveló su experiencia. Fue en un diálogo con A la tarde (El Trece), donde la rubia recordó: "Yo en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación", comenzó diciendo sobre lo que vivió durante su participación en la obra "Sé infiel y no mires con quién", donde trabajaron juntos en 2014.

"Era algo con lo que tenía que convivir yo y todas las mujeres del elenco. En su momento yo lo hablé, y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar porque era la cabeza de la compañía. Salir a hablar me da la sensación de que debería haber hecho las cosas de otra manera. Y hoy, de verdad, eso no lo puedo cambiar", reflexionó.

Noticias Relacionadas Una ex Gran hermano relató el abuso sufrido de parte de Fabián Gianola

Por último, dejó en claro su postura en relación a las denuncias contra Gianola: "Si hay algo para aportar que sea desde el lado de la Justicia, primero que nada, y, una vez que se defina, ahí sí hablar. Creo que las cosas están cambiando, no es fácil", cerró.

Su testimonio se suma al de Griselda Sánchez, ex Gran Hermano, quien recientemente prestó su declaración sobre el calvario que vivió con el actor cuando trabajó en Bien tarde, un ciclo que se emitía en las madrugadas de Telefe.

"Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", comenzó recordando Griselda en una entrevista a TN.

"Tenía 'la mano loca'. Si te tocaba el cu... era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín", agregó sobre su experiencia con Gianola.