Una ex Gran hermano relató el abuso sufrido de parte de Fabián Gianola

Griselda Sánchez, ex participante de Gran Hermano, relató la diversas situaciones de acoso y abuso que sufrió por parte de Fabián Gianola. La morocha compartió pantalla en Bien Tarde, programa que se emitía por la pantalla de Telefe, donde padeció en reiteradas oportunidades el accionar del actor.

"Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi que me besaba la comisura de los labios. Si le decía algo, me hacía quedar como que lo estaba imaginando", comenzó recordando Griselda en una entrevista a TN.

"Tenía 'la mano loca'. Si te tocaba el cu... era ‘sin querer’. Cuando me llamaba para pasar un texto, siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Yo iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra en su camarín", agregó sobre su experiencia con Gianola.

Luego, fue contundente: "Para mí fue tortuoso. Estuve triste durante mucho tiempo y me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva".

"Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Era un maleducado y acosador", finalizó Sánchez.

Recordemos que el actor fue denunciado ante la justicia en 2019 por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre por seis hechos. La fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, pidió que fuera llamado a indagatoria, motivo por el que el último viernes 17 de diciembre Gianola debía presentarse vía Zoom. Sin embargo, el actor nunca se presentó y sus abogados pidieron que se le concediera la eximición de prisión.

La jueza de instrucción porteña Gómez Maiorano resolvió que Gianola no podrá "tener contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada" en la vida de Fernanda Meneses.

Tras las repercusiones de las denuncias, Gianola quedó desvinculado de la obra teatral con la que iba a realizar temporada en Córdoba. "Se informa que el actor Fabián Gianola, de común acuerdo, no será parte de la Temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz con la obra Relaciones Peligrosas hasta esclarecer su tema", se indicó en un comunicado que difundió Damián Sequeira Producciones la semana pasada.