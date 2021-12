El sincericidio de Viviana Canosa sobre su intimidad

Viviana Canosa se despidió del último programa del año de Viviana con vos (A24). Por ser un momento especial de festejo, la conductora dejó de lado su editorial política y prefirió mostrar su cara más íntima y personal.

El clima romántico que aportó Martín Bossi, invitado especial, quien interpretó versiones de Frank Sinatra, Sandro y Roberto Goyeneche, movilizó a la periodista a realizar una fuerte revelación sobre su vida privada. "Hace mucho no conozco a nadie que me rompa la cabeza", comentó. Luego, agregó que hace mucho tiempo desde la última vez que "la levantaron".

"Hoy no sé qué busco. Porque me empoderé y no sé qué quiero de un hombre. Antes sabía pero ahora no tengo ni idea, por eso es difícil. Pero tampoco sé que quiere un hombre de mí", reconoció sobre qué aspecto determina su elección final.

Luego, ambos se entrelazaron en un juego de coqueteo. El humorista le manifestó su deseo de estar con ella, incluso afirmó que quería pasar una noche con la conductora. En el medio, la conversación fue subiendo de tono hasta que Canosa expresó que lo que ve en los hombres es "un juguete sexual". Al final, despidieron a la audiencia con una divertida puesta en escena en donde Bossi cantó rodeado del panel completo del programa.