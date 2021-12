El dolor de Noe Antonelli por el romance de su ex y Carina Zampini

Noelia Antonelli se reinventó, lamió las heridas y barajó de nuevo. No pudo detenerse en la dificilísima paradoja personal de culminar un matrimonio de diez años y hurgó en su interior para encontrar fuerzas para salir adelante.

La comunicadora atravesó la sensible desventura de divorciarse de Federico Seeber, el conductor de noticieros de eltrece y TN. Un desenlace que se produjo en 2019 y que se llevó la atención del público por el conocimiento de ambas figuras públicas.

Noelia evitó expresarse en profundidad, siempre optó por resguardar la intimidad y no detallar demasiado en los motivos de la ruptura, de esa determinación de ponerle un punto final a una relación amorosa que lucía sólida y de la que llegó la pequeña Juana.

Los rumores de un affaire de Seeber con Carina Zampini calaron hondo también en las fibras de Antonelli, que de repente se topó con esa arista durísima. Aunque nunca lo confirmó la conductora de El gran premio de la cocina, ni el hombre de las noticias.

Ahora, Antonelli se soltó a detallar todo el proceso que se inició desde la separación y compartió confesiones muy íntimas. En cuanto al duelo, Noe sostuvo: “Entendí que había que sufrir lo que había que sufrir para estar bien después. Y lo hice. Así de simple. Me dediqué a sufrir con ganas”.

En ese diálogo con La Nación, la comunicadora reveló una situación extraña que le sucede a partir de terminar con Seeber: “Me pasó algo raro cuando me separé y es que sentía que mucha gente me tenía compasión. Cuando conté que me había separado, la mayoría de la gente me dijo “¡ay, pobre!” Y yo decía “no, pobre no, ¡pobre si no me hubiera separado!” Separarme era lo que necesitaba”.

Respecto al aprendizaje del divorcio, Antonelli gritó: “Es como que yo estaba acostumbrada siempre a los noviazgos y de repente hoy vivo otra cosa. ¡Basta de noviazgos! Siempre de novia, de novia, de novia…”. Y en cuanto a los motivos de la ruptura detalló: “Un día nos sentamos y dijimos: “bueno, nada, es hasta acá”. Y así fue. Entonces, después, obviamente el dolor estaba, porque yo sufría como una condenada. Fue una de las cosas que más sufrí en la vida. Nosotros nos queríamos, teníamos una hija, crecimos juntos. Es un duelo, literal, un duelo”.

Y para terminar, le tiró un palo a Federico y el probable romance con Zampini: “Ahora está bastante mejor. Pero es algo tan personal. Uno lo siente, no es que le puede recomendar a otro que viva lo mismo”.