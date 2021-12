Eugenia Tobal contó qué sintió la tarde que se enteró del engaño de Cabré con la China Suárez: "Me había..."

Como es de conocimiento en el mundo del espectáculo, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré eran marido y mujer y tenían un proyecto familiar juntos pero sufrieron la pérdida de su primer embarazo.

Poco tiempo después de este doloroso momento en su fallido matrimonio, el actor confirmó en los medios de comunicación su romance con la China Suárez. Con esta noticia quedó en evidencia que dejó abruptamente y en el peor momento a su esposa, con la cual habían puesto la firma en el Registro Civil en Mayo del 2011.

Luego de la pérdida de aquel hijo tan buscado, la actriz estuvo inmersa en una profunda tristeza, que se acrecentó al descubrir que el hombre con el que se había casado estaba viviendo un romance con una colega.

Diez años más tarde, Eugenia Tobal recordó este momento de desamor y dijo: “En ese instante elegí no hablar porque tenía una cosa más importante que hacer: sanar. No vivo con el resentimiento. Lo que pasó, ya pasó”.

Sin embargo, también fue clara al hablar de cómo es hoy su relación con su ex marido y la mujer con la cual la engañó. Al respecto afirmó que no guarda ningún tipo de rencor con ambas personas y que si existe una propuesta laboral, podría trabajar con ellos sin ningún tipo de inconvenientes.

“Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora. Soy muy respetuosa. A Nicolás no lo volví a ver más, pero me había convertido en una piltrafa humana. Ya pasó mucho tiempo, perdoné. Después de haber perdido a mi madre todo lo demás me parece una pavada” sentenció Tobal.

En Abril de 2012, mientras llevaba adelante su relación con Cabré, la China Suárez dio polémicas declaraciones sobre la ex mujer de su pareja. La misma confesó: “No me interesa lo que pasa con Eugenia Tobal porque no es nada mío. No es ninguna traba para mí, nunca fui su amiga. No me importa Eugenia. Cuando uno se separa, se separa. Creo que es lo que importa. Igual no me voy a meter en eso porque no me interesa”.

Después de tanto dolor y tristeza, Eugenia Tobal tuvo una segunda oportunidad en el amor. Actualmente está en pareja con Francisco García Ibar y disfrutan juntos la crianza de su hija Ema.