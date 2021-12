El dato más escandaloso de la separación de María Becerra de su novio: “Ella descubrió que…”

Nadie lo veía venir, pero pasó. Se encendió la cerilla de una bomba que explotó y sacudió todos los cimientos. María Becerra denunció en sus redes sociales el final de su noviazgo con Rusherking con motivaciones escandalosas y escabrosas.

La cantante, que es récord en reproducciones en las plataformas, saltó a su Twitter para gritarle al mundo el dolor que la invadió en su ser y le partió el corazón. Sí, la artista no pudo contener su indignación por un accionar errático de su novio y lo contó todo.

En un paralelismo con el Wandagate, por la similitud en que la engañada decide comunicar todo públicamente, María decidió despotricar contra su pareja y publicó mensajes muy picantes: "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho".

Eso no fue todo, porque Becerra agregó más posteos, con términos muy hirientes, que se motivaron en el lógico sentimiento de angustia. Por su parte, Rusherking solo atinó a tratar de justificar sus maniobras desleales con el argumento que se enroló entre los brazos de otra mujer porque estaban en un impasse con María.

Lo cierto es que se activaron las investigaciones para detectar más detalles. Así, el mundo de las redes sociales focalizó en una influencer, una joven que signaron como la dama que pasó un momento de pasión con el cantante. Se trata de Agus Kogan, una blonda de 22 años que se erige en una activa creadora de contenidos en el mundo digital.

Tal grado de señalamiento de los fanáticos de Becerra, que Agus decidió saltar a contar la verdad, toda la verdad. Así llegó la confesión del acto, de ese amor prohibido con Rusherking y sobre todo la revelación de una comunicación con la propia María.

Increíble pero real. María llamó a Kogan, idéntico caso a lo que hizo Wanda Nara con la China Suárez, ambas mujeres dolidas en búsqueda de conocer los pormenores en la voz de la tercera en discordia. Impresionante.

Esta chica, que también adquirió visibilidad por una propuesta indecente que expresó en un podcast para con Leandro Paredes, narró el tamiz de esa charla con Becerra. En un audio que le envió a un perfil de Instagram especializado en farándula, , Lomaspopucom, Agus contó todo.

De esta manera se supo quién le confirmó de primera mano a María que su novio le fue infiel: la propia Kogan. La modelo expresó: “Ella sospechó de algo y vino a mi a preguntarme si era verdad a lo que yo le comenté que estuve cuando ellos no estaban juntos. Ella misma me aclara que cuando estuve con él ellos no estaban”.

Esta influencer añadió los argumentos de la furia de Becerra: "El chabón me seguía hablando... entonces eso es lo que más le molestaba a Mari, que me hablaba a mí y a otras minas cuando estaba con ella".