Cuál es la relación entre Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich

Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich son dos figuras muy conocidas dentro de toda Argentina. Sin embargo, no caben dudas de que las dos son muy diferentes entre sí y hasta se dedican a profesiones que son muy distintas.



Por un lado, Patricia es muy conocida por dedicarse a la política. A lo largo de los años, ha tenido diferentes cargos que fueron muy importantes. Por ejemplo, fue diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 1993 y 1997. También se destacó como ministra de trabajo, ministra de Seguridad Social y ministra de Seguridad.



Por su parte, Cantilo es una famosa cantante y compositora de rock y pop. Desde que saltó a la fama, muchas personas la considera como una de las voces más importantes dentro del rock argentino. Durante toda su trayectoria, la intérprete vendió aproximadamente 6 millones de discos.Fabiana

Fabiana Cantilo - Fuente: Instagram - mirthalegrand

Esta es la relación entre Fabiana Cantilo y Patricio Bullrich

Lo cierto es que la relación que mantienen Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich no está relacionada con el trabajo ni tampoco con una amistad. Aunque pocas personas lo sepan, ¡estas dos mujeres son primas!



En varias oportunidades, la cantante aprovechó para hablar sobre la relación que mantiene con su prima. De acuerdo con sus propias declaraciones, siente mucho cariño por la ex ministra de Seguridad. “Patricia no es que lo que piensan que es. Es una persona maravillosa", comentó la intérprete.



La relación entre ambas existe desde que son pequeñas, ya que compartieron momentos muy bellos y divertidos durante la infancia. La cantante reveló que jugaban a los soldados y muñecas cuando eran niñas, y que también solían portarse un poco mal.

Patricia Bullrich. Fuente: Instagram - mirthalegrand



Por otra parte, Patricia Bullrich fue la persona que llevó a Fabiana Cantilo a un concierto por primera vez. Las primas asistieron a un show que realizaba Luis Alberto Spinetta, en aquel entonces la cantante tenía 11 años y su prima 14 años. Entre risas, la intérprete reveló que su prima fue la culpable de que ella se dedicara a la música.



¿Cómo es su relación en la actualidad? Lo cierto es que la primas continúan en contacto y unidas como desde pequeñas. “Hablo con ella seguido, de toda la vida", declaró. Sin embargo, también pidió que dejen de preguntarle por ella en cualquier entrevista que realiza.

"Es una persona sana y cero corrupta. Lo aclaro porque creo que se la debo, se juega la vida en lo que hace“, explicó Fabiana Cantilo durante una entrevista. Al estar en el ambiente político, Patricia suele recibir críticas como también halagos.







Sin lugar a dudas, la relación entre ambas no cambió a pesar de los años. Las dos continúan siendo muy unidas y se acompañan en cada paso dado. Aunque esto no suele verse frente a las cámaras, la cantante dejó evidencias de que sí sucede en la privacidad.



Aunque siente mucho cariño, respeto y admiración por Patricia Bullrich, la intérprete le pidió a los periodistas que ya no le pregunten más por su prima cuando realiza entrevistas. "No me pregunten nunca más en la vida sobre ella", declaró.



¿Sabías que eran familiares?