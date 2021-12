La inquietante confesión de Juana Viale tras compartir el programa con Mirtha Legrand

Este lunes, Juana Viale estuvo como invitada en Intrusos (América), y allí sorprendió con una inquietante confesión tras compartir el programa del sábado con Mirtha Legrand.

“Para mí y para la Argentina fue un año durísimo. En lo personal ha sido de mucho trabajo. Y después, en la vida personal como todos... Pero termino el año muy bien”, comentó Juana Viale en referencia a su crecimiento como conductora.

Luego, cuando le señalaron a la actriz que parte de la prensa la considera como "la nueva diva de la televisión abierta", Juana se encargó de remarcar: “Yo no me siento… ¡Mirá la nueva diva!”, mientras señalaba su look de short de jean, musculosa y zapatillas.

Luego agregó: “Yo vengo acá a aprender. No vengo con el librito sabido de nada. Voy aprendiendo al andar, porque por una situación y una circunstancia se dio que yo esté acá donde estoy. Si no, creo que seguiría en lo mío, que es un poco lo que voy a retomar en enero”.

Además de contar que en el verano hará teatro en Uruguay, Juana Viale confesó que no sabe si el año que viene seguirá al frente de los programas de Mirtha Legrand. “Ayer fue el programa de la abuela. Fue un desgaste muy grande. Yo termino agotada. Es un desgaste muy físico. Hay que ver si ella quiere seguir. Todo lo que ella quiera siempre lo va a hacer, ¿no? Ya está grande, puede tomar sus propias decisiones”, dijo con una ligera ironía.

Mirtha Legrand y Juana Viale en el programa del sábado de La noche de Mirtha.

Finalmente, tras confesar que su continuidad en la televisión está en duda, Juana Viale se refirió al regreso triunfal de Mirtha Legrand. “Vivió el momento, lo vivió muy bien, con mucha alegría. Muy emocionada también. Todos estábamos emocionados. Es imposible no emocionarse viendo a una mujer con la edad que tiene, las ganas de seguir, empilchándose. maquillándose, estudiando”, expresó orgullosa la actriz.