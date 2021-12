Cómo es la relación actual de Guillermina Valdés y su ex, Sebastián Ortega

Diez años atrás, Sebastián Ortega y Guillermina Valdés decidieron ponerle fin a su relación. De su amor nacieron tres pequeños: Dante, Helena y Paloma. Hoy, ambos rehicieron su vida y se los ve muy felices al lado de sus nuevas parejas. Por un lado, él se muestra muy bien junto a Julieta Prandi, y por el otro, ella sonríe de la mano de Marcelo Tinelli, con quien tuvo al precioso Lorenzo.

¿Y cómo es su relación actual luego de una década de estar separados y con tres hijos en común? Fue ella quien dialogó con La Nación y brindó algunos detalles de este nexo. "Tenemos poco vínculo. Hablamos, sobre todo, por cuestiones vinculadas a los chicos", señaló la modelo.

Y sobre su romance con el conductor de ShowMatch y la relación de los dos hombres, explicó: "Fue muy loco lo que vivimos. No eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos. Marcelo no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela".

"Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi expareja ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años", agregó.

Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli y Lorenzo

Esta no es la primera vez que Valdés habla sobre Ortega. Algunas semanas atrás, también lo hizo con Ángel de Brito y en ese entonces, indicó: "Nosotros tenemos diálogo, hablamos de los chicos, de vez en cuando, y eso está muy bien si ellos necesitan algo. Sí, nosotros hablamos".