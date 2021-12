La escalofriante denuncia de Julieta Prandi a su ex pareja: "Mis hijos no quieren más..."

Julieta Prandi estuvo casada con el padre de sus hijos, Mateo y Rocco, durante algunos años pero de repente su vida se volvió un calvario por las actitudes que esta persona tuvo para con ella a lo largo de todo el matrimonio.

Días atrás se conoció la noticia de que la blonda podría llegar a perder la tenencia de sus dos hijos y a raíz de eso tomó la decisión de dar declaraciones sobre el terror que padecen las criaturas con su padre.

Prandi rompió el silencio y esclareció todos los hechos que atravesó a lo largo de todos los años en los que estuvo casada con Claudio Contardi. "Me casé joven, a los 29 años. Estaba noviando, quedé embarazada, me casé seis meses más tarde de que nació Mateo y en el medio sufrí la primera estafa que fue cuando me robó mi primer departamento" manifestó.

Julieta y su ex habían tenido un noviazgo previamente y se reencontraron en el año 2008. Con respecto a esto, confesó: "Era un momento especial de mi vida y estas personas aprovechan estas cuestiones. Estaba sola, triste. Empezó a abarcar, es un administrador porque manejaba mis cuentas, cobraba mi sueldo".

El momento más escalofriante de sus palabras, se hizo presente cuando habló de la llegada de sus hijos al mundo. "Después que nació Mateo, empezó el control. No me permitía manejar por miedo a que me pasara algo. Me decía que era peligroso, qué le podía pasar a mis hijos si le pasaba algo. Era su manera de saber con quién estaba” remarcó Julieta.

Pero esto no fue todo, Prandi se mantuvo fuerte en todas sus declaraciones sobre su ex marido. Es por eso, que continuó hablando sobre el drama que atravesó durante tanto tiempo de su relación. “Viví violencia física, amenazas de muerte y todo tipo de abuso. Me tomaba del cuello, me tiraba del pelo, me decía que si fuera hombre no me dejaba un hueso sano. No me dejaba marcada, pero el miedo me lo imponía” sentenció.

En cuanto a la posibilidad de la posible pérdida de la tenencia de sus hijos, la actriz dejó un mensaje para el juez a cargo de la causa y dijo: "Mis hijos no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento. ¿Y vos me estás amenazando que si no le doy a Rocco me van a sacar la tenencia y se los vas a dar a un tipo que ni siquiera paga alimentos?

Julieta Prandi hoy se encuentra en un buen presente amoroso, mostrándose feliz y enamorada de Emanuel Ortega. Sin embargo, esta situación con la justicia y su ex esposo no le permite disfrutar la vida a pleno como se lo merece.