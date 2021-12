Cinthia Fernández fue con todo contra sus compañeras de LAM

"Cinthia Fernández está enojadísima, Andrea Taboada atacó a Carolina Molinari… Se picó el chat", comenzó diciendo Ángel de Brito al inicio de una nueva emisión de LAM. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todo se originó por una pregunta que Pampito realizó en el programa de Carmen Barbieri que llamó la atención de Cinthia y que desató su furia.

Al aire, Cinthia contó que el periodista había preguntado si sus compañeras de eltrece le habían "hecho el vacío", refiriéndose a que la habían dejado de lado. "No fue una noticia, fue una pregunta. No lo afirmó. Hizo lo que hacen los buenos panelistas, que es generar este tipo de conversaciones", intervino Yanina Latorre para evitar que todo pasara a mayores.

Ni lento ni perezoso, De Brito sumó: "Carmen es tan mala que va contagiando su maldad". Sin escuchar a sus compañeros, Cinthia continuó su relato: "Le pregunté a Pampito por qué dijo eso porque, si alguna acá tiene un problema, que me lo diga en la cara".

El conductor intervino: "¿Por qué te la agarraste con Pía Shaw en el chat? Ella te cortó el rostro y te ubicó". Cinthia contestó: "No fue con Pía, fue con las que viajan en el auto siempre con Pampito. No las traté de lleva y trae, pero no soy careta y preguntó".

LAM

Acto seguido, sumó: "Yo la ubiqué a ella". A diferencia de su colega, con un tono calmado, Shaw señaló: "¿Por qué me tenés que ubicar? Me conocés más que nadie acá, hace varios años. Me podías preguntar por privado. No era necesario poner todo en el chat grupal y decir que los del auto somos como una mafia…".