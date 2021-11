Nicolás Magaldi habló sobre su experiencia con Cinthia Fernández

El Show del Problema, el programa que prontamente abandonará Nicolás Magaldi, contó en cierto momento con la presencia de Cinthia Fernández. La mediática se desempeñó en El Nueve como panelista y tras su salida del ciclo quedó todo mal con el conductor y no tuvo filtro al opinar sobre su "desvinculación" del proyecto.

"Todo el programa de entretemiento giró para hacer un programa de actualidad con todo lo complejo que es eso y Cinthia fue parte de ese equipo", explicó Magaldi en una reciente entrevista que brindó a Mitre Live.

Nicolás Magaldi

Y continuó: "Si se enojó nunca fue la intención, nunca me voy a poner a pelear con Cinthia Fernández ni con nadie. Estas son las reglas del juego, la verdad que en el momento en que le pude dar trabajo, le dí trabajo. Hicimos todo lo posible para que esté lo mejor posible".

Sobre la actitud de la bailarina luego de que quedara afuera del programa, contó: "Ella salió a hacer declaraciones públicas y son respetables. En esa no me prendo, no me gusta. No me gusta hacer una situación de algo que no ocurrió. Allá ella... Me gusta la crítica educada, ahora la agresión no. No la voy a compartir nunca, ni siquiera de parte de un amigo".

Cinthia Fernández

Para cerrar, se refirió a la posibilidad de volver a trabajar junto a la angelita. "Ahora no tengo un proyecto donde la pueda incluir pero no lo sé. No tengo problemas con nadie. Quizás sea otra persona la que tenga en mi radar para trabajar de otra cosa", concluyó.