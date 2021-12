Nicole Neumann destrozó a Mica Viciconte y Cubero en pleno embarazo: “Hace cinco años que…”

Desde que Mica Viciconte anunció en MasterChef Celebrity su embarazo con Fabián Cubero, todas las miradas se posaron sobre las reacciones de Nicole Neumann.

La modelo venía denunciando a su exmarido por una deuda de cuotas alimentarias por las tres niñas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna, así que la noticia de un nuevo integrante no le cayó del todo bien.

Sin embargo, al ser consultada por la prensa en reiteradas ocasiones, la top aseguró que sus hijas estaban muy contentas por el hermanito en camino, y que se alegraba por ellas.

Pero algunos días atrás, y en diálogo con Catalina Dlugi, la que le tiró un palito a Nicole Neumann fue Viciconte y dejó en evidencia que no le interesa en los más mínimo la presencia de la modelo en su vida.

“Mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano”, fue el comentario que hizo Viciconte y con el que dejó fuera a Neumann.

Sumado a esa seguidilla de sucesos, otra persona que habló sobre la relación de la ex y la actual pareja de Fabián Cubero fue Pampita, que al conocerse la noticia de Luca, dio su opinión al respecto.

La conductora de Pampita Online aseguró al aire de su programa que para ella el bebé iba a unir a Nicole con Micaela, y a toda la familia en armonía.

Ahora, con la reciente tapa de la revista Caras que protagonizaron Cubero y Viciconte, y que salió titulada con la frase “Nuestro hijo trae paz y más amor”, la que habló al respecto fue Neumann.

Al ser consultada por un cronista de Intrusos, la modelo lanzó una muy picante frase contra la ex Combate.

“La tapa de que el bebé va a traer unión a la familia, ¿vos creés lo mismo?”, indagó el cronista del programa de chimentos.

Nicole Neumann contestó muy confiada de su respuesta: “Ojalá. Las cosas se concretan en hechos y ojalá así sea. Los hechos los espero hace cinco años”.

Pero eso no fue todo, además sumó que ella no puede hablar por otros. “Yo estoy en paz y siempre estoy detrás de eso, así que ojalá así se dé”, terminó Nicole Neumann, quien también aseguró no tener muchas esperanzas.