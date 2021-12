Mirko reveló su segundo nombre sin darse cuenta y sorprendió a todos

Aunque creíamos saber todo sobre Mirko, hay un detalle muy importante sobre el hijo de Marley que se nos pasó a todos: su segundo nombre. Pero el misterio fue revelado esta semana en Por el mundo, el programa que conduce su padre por la pantalla de Telefe.

Todo comenzó cuando su papá estaba de viaje con Lali Espósito por Madrid. Allí, el nene recibió de regalo el libro Elfo de la repisa, una tradición navideña estadounidense. "El elfo de navidad de Mirko se llama Wait (Mirko así lo bautizó) y de noche parece que se porta mal!", escribió el conductor en su Instagram, donde agregó varias imágenes de su hijo junto al muñeco.

Según la leyenda, el trabajo del elfo es contarle a Papá Noel cómo se portan los chicos en sus casas. "Yo me llamo Mirko Homero y yo voy por el mundo", le dijo Mirko a Wait, dejando sorprendidos a todos los televidentes al develar su nombre completo.

Por otra parte, en noviembre Marley había adelantado a Teleshow detalles del reality que protagonizó junto a su hijo. "Ya lo hemos grabado, va a salir al aire a toda América, entonces esta bueno para llegar a otros países a donde algunos me conocen un poquito y otros no tanto. Me gusta contar la historia con Mirko porque desarma prejuicios y, si bien en Argentina fue como súper aceptado, impresionante todo lo que se generó con la gente desde el día uno que conté que iba a ser papá, hay algunos países de Latinoamérica que están un poquito más atrás. Entonces esta bueno que ellos vean lo natural que es una familia monoparental", explicó entusiasmado.

Y agregó: "Está casi todo grabado, se hizo en mi casa durante los meses que estuve conduciendo La Voz así que venían también al programa, se encontraban con Mau y Ricky, con Lali, y su interacción. También se verá el día a día de cómo es la vida de Mirko, cuando va a la escuela, todo tipo de experiencias que hemos vivido y cómo vive una familia monoparental, que desde afuera tal vez se ve distinta pero que, al fin y al cabo, es igual a cualquier familia convencional", finalizó.