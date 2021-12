El llanto desconsolado de Silvina Escudero en las redes sociales: el insólito motivo

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un video donde se la puede ver llorando desconsoladamente. El motivo que emocionó hasta las lágrimas a la bailarina fue la serie de Pampita.

"Acabo de terminar el primer capítulo de Siendo Pampita y no paro de llorar. Admiro a Pampita y me encanta que siempre va para adelante. En la vida hay un montón de momentos de dolor, pero no hay que bajar los brazos", expresó la morocha en sus redes.

"Me parece espectacular. ¡Mírenlo! Admiro a esta mujer, siempre, pero ahora viendo no paro de llorar, es lo más y me encanta esa gente que siempre va para adelante", agregó, recomendándole a sus seguidores que no se pierdan la serie.

Recordemos que Siendo Pampita está disponible en la plataforma Paramount+ y cuenta con 10 episodios en los cuales la modelo mostrará cómo es su rutina familiar y cómo atravesó su último embarazo. El rodaje comenzó a principios de 2021 y terminó el 24 de julio, dos días después del nacimiento de Ana.

Desde que se confirmó la noticia del proyecto, la modelo fue criticada en las redes sociales por la exposición de sus hijos. En relación a esto, Pampita salió a aclarar el acuerdo pactado sobre la manera en la que los chicos participarían: "Fue una charla más que nada por el bienestar de los chicos. ‘Voy a hacer esto, cómo lo hacemos y cómo los protegemos para que ellos estén cómodos’. Hicimos un modelo de contrato en donde los chicos estén muy bien cuidados, no se sientan invadidos… porque esta profesión la elegí yo, pero ellos no tienen nada que ver", comenzó diciendo.

Finalmente, agregó: "El reality es prácticamente todo mío, con todo lo que hago en el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está presente, pero no es algo en lo que ellos estén expuestos".