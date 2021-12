Globos de Oro 2022: estas son las nominaciones a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Belfast, la película autobiográfica de Kenneth Branagh, y The Power of the Dog ("El poder del perro"), un wéstern protagonizado por Benedict Cumberbatch, encabezan las nominaciones a los Globos de Oro 2022, anunciadas este lunes.

Ambas películas tienen siete nominaciones cada una, incluida la de mejor película dramática.

Le siguen, con cuatro nominaciones cada una, Don't Look Up ("No miren arriba"), King Richard ("Rey Richard: Una familia ganadora"), Licorice Pizza y West Side Story ("Amor sin barreras").

Los Globos de Oro también premian lo mejor del año en televisión, en donde se destacó la serie de HBO Succession con cinco nominaciones, seguida por The Morning Show y Ted Lasso (ambas de Apple TV+, con cuatro menciones). Dopesick, The Great, Hacks, Maid ("Las cosas por limpiar"), Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio"), Pose y Ojing-eo geim ("El juego del calamar") lograron tres nominaciones cada una.

Los Globos de Oro suelen ser los premios de más alto perfil, solo superados por los Oscar, pero la próxima ceremonia, programada para el 9 de enero, no será televisada como en años anteriores.

La cadena de televisión NBC, que tradicionalmente emitía la ceremonia en Estados Unidos, canceló su transmisión en 2022 tras una serie de revelaciones, incluida la falta de diversidad entre los votantes.

A principios de este año se reveló que ninguno de los 87 miembros de la hermética organización detrás de los premios, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés), es negro.

Una coalición de 100 firmas de relaciones públicas de Hollywood acusó a la organización de "comportamiento discriminatorio, falta de profesionalismo, falta de ética y supuesta corrupción financiera", y dijo que aconsejarían a las estrellas que representan que no trabajen con la HFPA.

La membresía y las reglas de la HFPA se revisaron luego, pero queda por ver si alguno de los nominados de este año se retirará como resultado de la controversia.

¿Quién está nominado este año?

ROB YOUNGSON/FOCUS FEATURES. Kenneth Branagh está nominado como mejor director y mejor guion por "Belfast".

Branagh tiene dos nominaciones por Belfast, el recuento en blanco y negro de su infancia en Irlanda del Norte, a mejor director y mejor guion, mientras que Caitriona Balfe y Jamie Dornan -actores secundarios en el filme- también son reconocidos por sus papeles.

Cumberbatch y su coprotagonista Kirsten Dunst están nominados por su actuación en "El poder del perro", de Netflix, mientras que Jane Campion se enfrentará a Branagh en guión y dirección.

Otros grandes nombres nominados para premios de actuación incluyen a Will Smith por interpretar al padre de Venus y Serena Williams en King Richard ("Rey Richard: Una familia ganadora"); Kristen Stewart por interpretar a la princesa Diana en Spencer; y Lady Gaga por House of Gucci ("La casa Gucci").

CORTESÍA DE MGM PICTURES INC. Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani en "La casa Gucci".

Olivia Colman, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Andrew Garfield, Denzel Washington y Nicole Kidman también están en carrera.

Sin embargo, no se sabe si otros posibles candidatos se hayan quedado fuera de las nominaciones por iniciativa propia debido a la controversia en torno a la HFPA.

La organización dijo que "acomodó a cineastas/estudios que solicitaron que su contenido fuera considerado solo para categorías específicas".

Algunos estudios, además, supuestamente se negaron a proporcionar enlaces para que los votantes pudieran ver a los contendientes con anticipación.

Estos son los nominados en las categorías principales:

Mejor película (drama)

Belfast

CODA

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Mejor película (comedia o musical)

Cyrano

Don't Look Up

Licorice Pizza

tick, tick... BOOM!

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, West Side Story

Denis Villeneuve, Dune

Mejor guión

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The Power of the Dog

Adam McKay, Don't Look Up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Mejor actriz de drama

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor de drama

Mahershala Ali, Swang Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz de comedia o musical

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don't Look Up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side Story

Mejor actor de comedia o musical

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In The Heights



Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Mejor actor de reparto

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Mejor película de animación

"Encanto"

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón")

Mejor película de habla no inglesa

Compartment No. 6

Drive My Car

È stata la mano di Dio ("Fue la mano de Dios")

Ghahreman ("Un héroe")

Madres paralelas

Mejor canción

Be Alive, King Richard

Dos oruguitas, "Encanto"

Down to Joy, Belfast

Here I Am (Singing My Way Home), Respect

No Time to Die, No Time to Die

Mejor serie de televisión (drama)

Lupin

The Morning Show

Pose

Ojing-eo geim ("El juego del calamar")

Succession

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

The Great

Hacks

Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actriz de televisión (drama)

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada")

Michaela Jaé Rodriguez, Pose

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Ojing-eo geim ("El juego del calamar")

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Martin Short, Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio")

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor miniserie o película para TV

Dopesick

Impeachment: American Crime Story ("American Crime Story: El caso Lewinsky")

Maid ("Las cosas por limpiar")

Mare of Easttown

The Underground Railroad ("El ferrocarril subterráneo")

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Jessica Chastain, Scenes from a Marriage ("Secretos de un matrimonio")

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid ("Las cosas por limpiar")

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor actor en miniserie o película para TV

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage ("Secretos de un matrimonio")

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, The Serpent ("La serpiente")

Mejor actriz de reparto en TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid ("Las cosas por limpiar")

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Mejor actor de reparto en TV

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, Ojing-eo geim ("El juego del calamar")

¿Cuál fue la controversia?

En febrero pasado, el periódico Los Angeles Times reveló que en la HFPA no había miembros negros y sugirió que los votantes podrían dejarse influir por las promociones y los obsequios de las compañías productoras.

El escándalo llevó a Tom Cruise a devolver sus tres Globos de Oro en protesta y a Scarlett Johansson a pedir una "reforma fundamental".

En respuesta, la HFPA tomó medidas que incluyen el reclutamiento de 21 miembros nuevos "predominantemente diversos", el nombramiento de un director de diversidad y hacer que sus miembros reciban capacitación en diversidad, igualdad e inclusión.

También hay un nuevo comité de supervisión y una alianza de cinco años con la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Raza Negra (NAACP, por su sigla en inglés).

Los ganadores se anunciarán el 9 de enero, pero el evento no se televisará y es probable que los nominados y ganadores de renombre se mantengan alejados.

Los Critics' Choice Awards ocuparon el lugar de los Globos de Oro en la programación televisiva de esa fecha.

Los Globos de Oro esperan ser bienvenidos nuevamente a Hollywood y a la televisión en 2023, si los organizadores logran convencer a la industria cinematográfica de que han puesto su casa en orden.