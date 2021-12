La contundente advertencia de Viviana Canosa a Marcelo Tinelli

Viviana Canosa volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli. En esta oportunidad lo acusó de “cobarde”, tras los rumores que aseguran que se iría del país luego del pésimo año laboral que protagonizó. "Otro que está a las putead*s es el goma de Marcelo Tinelli. Anunció que abandona el país de manera definitiva. Claro, cuando el barco se hunde las ratas se las toman y olvidate de 'lo que quiero a mi patria', es 'lo que quiero la pauta'”, disparó sin pelos en la lengua Canosa.

Luego, Canosa criticó la labor de Tinelli en la Mesa del Hambre: "El gran comedor de alfajores que integró la Mesa del Hambre y apoyó mucho al gobierno, aunque había dicho que Cristina tenía el boleto picado, ahora se raja".

Acto seguido, dio su opinión sobre el bajo rating que obtuvo el conductor durante el 2021. "Claro, ¿qué va a hacer? La gente ya no lo quiere ver en la tele, la Mesa del Hambre fue una mentira, tiene menos rating que la señal de ajuste".

Finalmente, Canosa no dudó en exponer problemas económicos que enfrentaría el presentador: "Yo le quiero decir a Marcelo antes de irse. Che, Marcelo, antes de irte del país, todos los cheques sin fondo que diste a la gente de San Lorenzo garpalos, flaco. No se la pueden llevar ustedes siempre de arriba, paguen. Antes de irte que te esperen en Ezeiza y pagá lo que debés en San Lorenzo".

Recordemos que anoche se desarrolló la gala final de La Academia de Showmatch. En este importante contexto, Tinelli decidió tomar la palabra para hacer un balance y se refirió a las duras críticas que recibió durante todo el año.

"Ha sido muy atípico este año, la pandemia nos dejó muchísimos obstáculos. Tuvimos que trabajar muchísimo para ajustarnos a todos los protocolos sanitarios. Llegamos a hacer 400 hisopados por día. Quiero felicitar a la producción, creo que tenemos a la mejor producción de la Argentina", comenzó expresando el conductor del certamen de El Trece.

"No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas. Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando, y con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es cuidarnos", destacó, evitando responder a los agravios.