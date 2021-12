Guillermina Valdés contó secretos de sus hijos sin "etiquetas": “Ellos me están…”

Guillermina Valdés, al igual que su madre, que la tuvo a los 16, fue mamá muy joven. Apenas rozaba los 20 cuando quedó embarazada de Dante, su primer hijo con Sebastián Ortega. Al poco tiempo llegó Paloma, luego Helena, y finalmente, fruto de su relación con Marcelo Tinelli, nació Lorenzo.

Y, en todos esos años, la empresaria no solo tuvo que aprender a poner límites y a lidiar con diversos aspectos de la crianza y de la maternidad, sino también a transformarse para acompañar a sus hijos, que hoy, en sus 20, defienden su libertad, cuestionando los estereotipos de género instalados.

Fue su hijo mayor, Dante, quien hace un par de años revolucionó las redes con un sentido posteo en el que se descargaba sobre distintos padecimientos en su infancia y adolescencia por “las etiquetas” que no permiten a chicas y chicos correrse de los guiones establecidos.

Orgullosa, Guillermina aplaudió su gesto y, siempre que tiene oportunidad, destaca lo que sus hijos la ayudan día a día a deconstruirse. Ella, que viene de una familia, como definió en una entrevista a La Nación, “clásica y estructurada”. “Es complejo, se disfruta ser madre, pero también se padece. Te preguntás si estás haciendo las cosas bien”, señaló.

“De pronto, me veo peleando con mi hijo de 20 años y pienso que está grande para ponerle límites, pero también la adolescencia se extendió y él vive en casa, entonces debo retarlo si algo no me parece”, aclaró la jurado de La Academia, que opina que ahora los roles se ejercen “de manera dificultosa”.

“Todo es puesto en duda. Te increpan porque les levantás la voz y es obvio que les voy a levantar la voz”, comentó, al tiempo que aclaró que sus hijos son libres, “pero no viven en un libertinaje”. “No es salir y volver a cualquier hora. Mis hijos son libres de elegir ”, precisó.

Para la ex modelo fue todo un desafío cuando los chicos llegaron con determinadas inquietudes: “No me dejan decir ´elección´ porque sostienen que cada cual es de una manera y que nadie elige sobre su sexualidad, así que hay que cuidar cada palabrita que se dice”.

“´Mamá yo no elegí, soy´” y una pide perdón. Yo me estoy deconstruyendo todo el tiempo. A los 44, es un gran aprendizaje”, sostuvo. Junto a ellos, Guille aprende sobre la libertad y sobre el nuevo mundo en el que vivimos. Además, contó que llevó este tema a terapia, donde se asesoró sobre cómo ayudarlos y acompañarlos.

“Ahí me di cuenta de que estaban muy bien. Eso me tranquilizó porque lo más importante para mí es que sean felices. Son evolucionados y tampoco se etiquetan. Enseñándome sobre determinados temas, ellos me están criando a mí”, concluyó.