Luego de su salida de MasterChef Celebrity, Denise Dumas disparó con furia contra un jurado

A poco más de un mes del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality culinario ya dejó afuera a cuatro participantes. La última que debió despedirse de las hornallas más famosas de la televisión argentina fue Denise Dumas ya que no logró conquistar el paladar del exigente jurado con la preparación de un plato muy popular.

Quienes tuvieron el peor desempeño de la semana, se disputaron el domingo su lugar en el programa de Telefe y debían realizar una réplica de un pancho. La dificultad del reto era que no debían preparar cualquier pancho, sino uno de los que se sirven en Tequi, el prestigioso restaurante de Germán Martitegui. Para conquistar a los chefs solamente contaron con 75 minutos.

Antes de partir por la puerta grande, la conductora de TV expresó frente a las cámaras del canal de las tres bochas: "Gracias Santi, a los chicos que son lo más, los compañeros, y a ustedes tres. Germán me encantó conocerte, me ayudaste un montón. Dami sos adorable, y Donato, te quiero y admiro mucho. Vine acá a aprender, y parte del aprendizaje es equivocarse. Me equivoqué el día que no correspondía, gracias de verdad".

Ahora, luego de su salida de la competencia, Dumas brindó una entrevista radial y disparó contra uno de los jurados. "Tengo ganas de volver y tirarle el pancho por la cabeza a Martitegui. Que se coma una salchicha tan grande que se atore, ya que me criticaron que la salchicha era finita", manifestó en diálogo con La Once Diez.

Denise Dumas en MasterChef Celebrity

Además, señaló: "Me fui y me enojé conmigo. Es como que te das cuenta de las cosas que podrías haber hecho y no hiciste. Cuando estás ahí hay cosas que te tocan el ego, te quedas sin trabajar, hay una parte que parece más superficial pero no lo es".

Y sumó: "Quedé mal de verdad, me jugué un verdadero mal paso porque yo estaba re contenta con el pancho. Llegué bien con el tiempo, de verdad, siento que lo tendría que haber defendido más".