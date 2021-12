Bad Bunny, el artista latino que se corona como el rey de Spotify por segundo año consecutivo

La plataforma de streaming de audio Spotify publicó este miércoles la lista de los artistas más escuchados en 2021 en todo el mundo, y un latino se coronó como el líder por segundo año consecutivo.

El trapero puertorriqueño Bad Bunny -intérprete de canciones como "Dákiti", "Callaíta", "Yonaguni" y "La noche de anoche"- obtuvo el primer puesto de los artistas más escuchados, algo que ya había logrado en 2020. Spotify destacó que registró más de 9.100 millones de reproducciones sin haber lanzado un álbum nuevo este año.

Su disco más reciente, "El último tour del mundo", fue publicado a fines de 2020. De todas formas, en 2021 editó singles, en su mayoría en colaboración con otros artistas latinoamericanos.

Bad Bunny logró en noviembre de este año ser el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube.

El segundo puesto del ranking 2021 de Spotify estuvo ocupado por la cantante pop estadounidense Taylor Swift, que este año lanzó regrabaciones de los álbumes "Fearless" y "Red".

El tercer escalón en el podio quedó para la banda de k-pop BTS gracias al hit "Butter", según Spotify.

Cuarto y quinto en la lista se ubicaron los canadienses Drake y Justin Bieber, respectivamente.

GETTY IMAGES. Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify en 2021.

Drake publicó el disco "Certified Lover Boy", mientras que Bieber editó "Justice" este año.

Canciones y álbumes más escuchados de 2021

Spotify también divulgó cuáles fueron los temas más reproducidos en su plataforma durante el año.

"Drivers Licence", de la estrella de Disney Olivia Rodrigo, logró el primer puesto con 1.100 millones de reproducciones.

GETTY IMAGES. El sencillo "Drivers Licence", de Olivia Rodrigo, fue la canción más escuchada en todo el mundo en Spotify en 2021.

Le siguieron "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, "Stay", de The Kid Laroi y Justin Bieber, "Good 4 u", nuevamente de Rodrigo, y "Levitating", de Dua Lipa en colaboraciòn con DaBaby.

Los álbumes más escuchados del año, en tanto, fueron "Sour", de Rodrigo, "Future Nostalgia", de Dua Lipa, "Justice", de Bieber, "=", de Ed Sheeran, y "Planet Her", de Doja Cat.