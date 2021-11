Sandro de América: viudas, hijos y herencia

No solo tiene expectantes a sus queridas "nenas" y fans. Esta nueva información que salió a la luz sobre el ídolo Sandro de América dio vuelta a todos los que estaban esperando la herencia. Parece que hay más viudas e hijos que legalmente harían sus reclamos. ¿Lo sabías?





Cabe recordar que antes de fallecer, Sandro había aclarado que no tuvo hijos debido a su carrera artística. Sin embargo, luego de su muerte y en estos últimos días surgieron algunas especulaciones acerca no solo de su paternidad, sino también de la existencia de una mujer con quien se habría casado y que viviría en México.

Intérprete de innumerables canciones románticas, como también portador de un estilo inspirado en Elvis Presley, Sandro llevó una vida de éxitos y varios amores de los que nunca se llegaron a conocer.

Olga Garaventa, la viuda argentina de Sandro

Tras darse a conocer nueva información en las últimas horas, podría llegar a ser impugnado el casamiento de Olga Garaventa con el cantante de América, Sandro. Parece ser que aunque ya pasaron 11 años de su muerte, su herencia vuelve a estar bajo la mirada de los medios al cuestionarse la unión que tuvo con su última mujer.



Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, falleció el 4 de enero de 2010. Desde ese día hasta hoy los cuestionamientos no cesaron. El gran dilema siempre fue en torno a la herencia.

Entre supuestas hijas y matrimonios anteriores, parece que se reabrió el tema y vuelve a ponerse bajo la mirada de Olga Garaventa, la única viuda que se conocía hasta el momento y quien al menos fue su última mujer.

Julia Adela Visciani, la viuda mexicana de Sandro

Durante un programa de TV, se recordó cómo había sido el casamiento de Sandro con Julia Adela Visciani. El mismo ocurrió en México a mediados de los años 70. Aparentemente, según los registros que manifestaron los abogados, ese matrimonio nunca se llegó a disolver como un divorcio legal.

El gran dilema que surgió es que, cuando el cantante luego contrajo matrimonio en abril de 2007 con la señora Olga Garaventa, figuraba como “soltero” en su libreta.

Muchas dudas con la herencia: Las viudas de Sandro

Tras mostrarse nueva información que muchos desconocían, surgieron nuevas voces en contra de que al final Olga Garaventa y Roberto Sánchez no estarían unidos legalmente.

Por su parte, el abogado Fernando Burlando, que representa hace tiempo a Silvia Julia Camerucci, la hija de Visciani se pronunció al respecto.

“Lo que les puedo decir es que ese matrimonio se realizó en su momento, ahora tal vez no es usual, pero aquel entonces existían los matrimonios vía México, que tenían características muy particulares: obviamente era la forma de casarse cuando uno no podía casarse en el país o quería que la noticia no se sepa”, comenzó diciendo.



En esa misma línea, Burlando continuó explicando “Lo que les puedo decir es que según la propia familia Julia Adela Visciani, su propia hija refiere que no hubo ningún tipo de divorcio. O sea, el casamiento estaría vigente, por lo menos para lo que es la legislación mexicana”.

Por otro lado, la misma Olga, hace unos días fue quien sin querer destapó esta olla y despertó un nueva ola de información que no se esperaba. La misma salió a decir que no podía sostener más los impuestos de la casa que le había dejado su fallecido esposo.

Tras darse a conocer esta situación, en el mismo programa donde se estaría hablando del tema, detectaron que finalmente las viudas de Sandro de América podrían ser 2 mujeres. Y, en cuanto a la herencia, este dato no sería menor porque todo cambiaría absolutamente para todos.

Sin dejar de lado a las “nenas” de Sandro, cabe recordar que por su parte siguen ofendidas con Olga por cómo manejó siempre la vida de su ídolo, estando vivo y luego de partir. Mientras, habrá que esperar los tiempos de la justicia.



