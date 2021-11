La categórica respuesta de Morena Rial sobre el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Morena Rial le dedica un tiempo especial a las redes sociales y suele abrir la posibilidad de que sus fans le hagan preguntas sobre cualquier tema. En esta oportunidad, a la influencer le consultaron por el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi y su respuesta fue categórica.

En el ida y vuelta con sus seguidores, una usuaria le preguntó a Morena Rial: "¿Tenes alguna opinión del caso de Wanda?". Como es habitual, la joven no evadió despejar las dudas de sus seguidores y contestó: "No es algo que me quite el sueño el tema de Wanda. Pero si quieren que opine, estoy del lado de Wanda".

Recordemos que Morena Rial atravesó un sonado caso de infidelidad con el padre de su hijo. En aquella oportunidad, Facundo Ambrosioni aseguró que él no engañó a su pareja, pero tiempo más tarde salieron a la luz testimonios de otras chicas que estuvieron con el futbolista.

En el plano sentimental, More comentó en el intercambio con sus seguidores que actualmente se encuentra acompañada, aunque sin revelar quién es el hombre que conquistó su corazón.

En las últimas semanas, Morena Rial ha compartido también videos en los que luce su nueva figura tras pasar por el quirófano recientemente.