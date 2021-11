De película: así empezó la historia de amor entre Luisana Lopilato y Michael Bublé

Luisana Lopilato y Michael Bublé son una de las parejas más queridas del ambiente artístico desde que iniciaron su romance hace más de 10 años. Hoy, casados y con tres hijos, continúan completamente enamorados y tuvieron que atravesar por momentos muy difíciles que los unieron aun más.

Se conocieron en 2008 cuando el cantante canadiense viajó a Buenos Aires, Argentina, para dar un show en el Teatro Gran Rex. En ese entonces, Bublé vivía uno de los mejores momentos de su carrera internacional e incluso muchos ya lo habían apodado como "el nuevo Frank Sinatra".

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro (...) Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español", contó la actriz en reiteradas entrevistas que dio.

Bublé y Lopilato se conocieron en 2008 y se casaron en 2011.

La protagonista de “Rebelde Way” dudó en ir al camarín a verlo, pero la motivó su hermana, Daniela, con quien fue al show. Cuando Michael Bublé la vio por primera vez quedó impactado por su belleza y contó que le dijo que se iban a casar: "Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial".

La distancia no fue para nada fácil y por ello decidieron ser amigos durante un tiempo, hasta que el artista voló a la Argentina y ella lo invitó a cenar con su familia. Los paparazzi difundieron este romance y aseguraron que iba a ser algo temporal, ya que él vivía muy lejos y ella, al ser una artista que buscaba posicionarse en los medios argentinos, no podía mudarse.

Su casamiento y la llegada de Noah, Elías y Vida

Pero contra todo pronóstico, Michael Bublé y Luisana Lopilato decidieron casarse en 2011. Para que no faltase nadie hicieron dos ceremonias, la primera en la estancia Villa María, en Buenos Aires, con todos los amigos y familiares de la actriz, y tres meses después en Canadá, a la que asistieron también los papás y hermanos de Lopilato.

Los hijos no tardaron en llegar. En agosto de 2013 nació Noah y en enero 2016 Elías, pero ese mismo año la pareja se enteró de una noticia que sacudió sus vidas: su hijo mayor fue diagnosticado de cáncer de hígado, por lo que ambos dejaron de lado su agenda laboral y se dedicaron al cuidado del niño.

Luisana Lopilato se enteró de la enfermedad de Noah cuando estaba grabando en Buenos Aires y al pequeño le agarró una fuerte gripe: "Cuando su pediatra llegó, le dio antibióticos y al día siguiente se le fue, pero nos dijo que era mejor hacerle todos los chequeos. Fuimos a hacerle todos los análisis y, cuando le estaban haciendo una ecografía para ver si tenía mononucleosis, me dijeron que tenía algo en la panza".

Cuando tuvieron el diagnóstico exacto decidieron tratarlo con un grupo de oncólogos que Michael Bublé conocía en Los Ángeles y los padres de ambos viajaron para acompañarlos durante los 7 meses que Noah fue tratado. "Me sirvió para darme cuenta de que lo más importante es mi familia, y después elegir lo que a uno le va a hacer feliz en la vida", contó la actriz.

Con Noah ya recuperado, retomaron sus actividades laborales y en 2018 nació Vida, hasta el momento su primera y única hija. Además construyeron una impresionante mansión con cancha de tenis y pista de hockey sobre hielo en la ciudad de Burnaby, en la Columbia Británica, donde hoy viven y disfrutan.





¿Qué te parece la pareja de Luisana Lopilato y el cantante?