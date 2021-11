Ana Rosenfeld publicó un desolador mensaje a un mes de la muerte de su marido

Ana Rosenfeld decidió publicar un emotivo posteo en sus redes sociales al conmemorarse un mes del fallecimiento de su marido, Marcelo Frydlewski, quien murió el pasado 9 de octubre en Miami tras contagiarse de coronavirus.

"Hoy, 9 de noviembre, hace tan solo un mes que te fuiste físicamente de mi lado. Nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y le prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte y honrar cada minuto de la vida que compartimos", comenzó diciendo la abogada de los famosos por los 36 años que compartieron juntos.

"Lloro cada segundo que huelo tu perfume y te busco a mi alrededor cuando imagino tu voz", agregó Ana en el desgarrador texto compartió con sus casi 600 mil seguidores de Instagram. “Ya sé que no vas a entrar más por la puerta, como te vengo esperando. Ahora solo estás adentro mío y es ahí donde estarás para siempre”, continuó la abogada y finalizó revelando: "La vida es un antes, y ahora en más, un después".

Cabe recordar que la semana pasada, Ana rompió el silencio al darle una entrevista exclusiva a Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. "Faltaban unos días para volver y le dije 'amorcito me voy a ir a hisopar' y él me dijo 'nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid'... Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado. Él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero'", confesó la abogada durante la charla en LAM.