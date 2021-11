La foto que revela cómo le quedó la nariz a Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

Hace algunos días, Cande Tinelli contó que pasó por el quirófano para hacerse una rinoplastia, y ahora la influencer decidió compartir con sus millones de su seguidores cómo quedó su nariz tras atravesar la cirugía.

“Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética. No me voy a hacer la bol..., me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, había adelantado a fines de octubre Cande Tinelli cuando se sometió a la operación.

Además, en aquella oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli agregó: "No quiero que mañana todos pongan ‘No lo ocultó, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostró su cambio, su rinoplastia’. Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenía las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso , no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’", inonizó.

Durante el fin de semana, la influencer festejó sus 31 años y compartió una cena íntima con sus amigos en Punta del Este. En una imagen que compartió su novio, el exitoso cantautor Coti Sorokin, se puede apreciar cuál fue el resultado de la intervención estética de Cande Tinelli.