El nuevo rostro de Cande Tinelli tras someterse a una cirugía estética: "La tenía más corrida que..."

Cande Tinelli es una de las influencers más glamorosas de la Argentina. Con más de 4.3 millones de seguidores en Instagram, la hija de Marcelo Tinelli procura no dejar de compartir con sus fanáticos cualquier detalle de su vida. En este sentido, la cantante y diseñadora compartió un video en sus redes sociales donde reveló que se operó la nariz.

"Me da recontra paja hacerme la que no me operé, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética", comenzó diciendo.

Luego, dejó en claro que no le importa el qué dirán: "No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero", comentó sobre las gasas que tiene en la nariz.

Más tarde, sabiendo de que su operación generaría repercusiones en los medios, agregó: "No quiero que mañana todos pongan ‘No lo oculto, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostró su cambio, su rinoplastia’. Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenía las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso , no, no, no. ‘Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa’", recomendó a los periodistas para titular la noticia.