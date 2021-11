Aparecen truculentos datos de las peleas de la China Suárez con sus amigas y compañeras de elenco: "Está sola"

Estaba cansada Eugenia la China Suárez y decidió tomar el toro por las astas. Así fue cómo agarró su teléfono y llamó casi a los gritos a Yanina Latorre pidiéndole que la corte y deje de dar información maliciosa en contra de su persona. Cómo no podía ser de otra manera (cero códigos en post de su show, claro), la mujer de Diego Latorre relató todo en Los Ángeles de la Mañana y se desató otro cuento de la ex de Benjamín Vicuña. ¿Cuál? La pelea con “todas” sus amigas.

Así fue cómo lo contó en el programa de Angel de Brito la “buena” de Yani, quien deslizó que Eugenia se quedó sola tras el Wandagate y todas sus íntimas decidieron darle la espalda: sí, la relación con Paula Chaves, Zaira Nara, Mery del Cerro y Gimena Accardi estaría cortada para siempre (o al menos por el momento).

Fue la mismísima Paula la que lo reconoció en su visita al programa de Vero Lozano (“Zaira es la madrina de mi hija, así que con eso te digo todo”, afirmó), dejando tirada por tierra las versiones de una charla pendiente que iban a tener en su mansión de Pilar, en las próximas semanas. La que perece que quiere recomponer es Del Cerro, pero esa chance luce lejos todavía. ¿Zaira y Accardi? Bien, ¡gracias!

Mirando siempre a cámara, Latorre explicó en el programa líder de la mañana de la tele: “No te da vergüenza, nena, tu comportamiento. No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste con la muerte del hermano de Nico Vázquez… En todos lados, ¡hacía cosas de mala!”, afirmó.

Angel de Brito metió su bocado: “¿Todo eso en el medio? Vos le ibas metiendo todo eso…”, quiso saber el periodista estrella del mundo del espectáculo. “Sí, me dijo: ‘A mí no me grites’. Y me preguntó: ‘¿Así le gritás a tus hijos?’ Le contesté que sí, y que por eso son tan educados y no son como vos. ¿No sabés todo lo que nos dijimos? Me decía: ‘Vos estuviste en mi lugar’. Sí, yo fui cornuda. Yo fui víctima de otra como vos”, respondió Latorre.

“¿Vos estuviste en su lugar? ¿A raíz de qué te decía eso?”, indagó Angel. “Sí, pero no en el tuyo. Yo estuve del otro lado. Yo fui cornuda”, se sinceró Latorre. Y se metió en el medio Mariana Brey: “Por el impacto mediático puede ser, pero obvio. Se habló mucho tiempo y vos no elegiste que pase. ¡Pero no es el mismo lugar de la China! Todo lo contrario”.

“Claro, yo no elegí que pasé. ¡No hice nada! ¡No me acosté con nadie! ¡No vendí a nadie! Yo fui víctima de una mujer que se dedicó todos los días a publicar lo que había hecho con mi marido, que fue el polvo más caro de la vida de mi marido. ¿De qué me estás hablando, nena?”, se preguntó en vivo Latorre.

Y allí hizo una especie de defensa de la China Suárez: “Lo único que rescato de vos es que a los casados con los que estás es que no los vendés. ¿Pero sabes quién los vende? Tu entorno. ¡Te quedaste sola! Estás separada de los tres o cuatro pibes que te querían. Ellos también son todos los que te venden. Nosotros no somos detectives privados. Yo no ando por la vida corriendo gente”, terminó Yanina.