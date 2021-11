Nueva tragedia en Hollywood: murió un camarógrafo en el rodaje de Indiana Jones

Nic Cupac, un camarógrafo de 54 años, murió en Marruecos durante el rodaje de Indiana Jones 5. El integrante del equipo fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel en la ciudad de Fez, según confirmó un comunicado de prensa firmado por los directivos de Walt Disney Studios.

"Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Nic Cupac, un colega increíblemente talentoso y miembro de la comunidad cinematográfica que extrañaremos mucho. Su repentino fallecimiento no estuvo relacionado con la producción", dijo un miembro de la producción a The Post. Aunque la causa de la muerte aún no fueron reveladas, "se cree que murió por causas naturales", publicó The Sun.

Durante su larga carrera, Cupac figuró en los créditos de películas de la talla de Guardianes de la galaxia, Jurassic Park, El código Da Vinci, Harry Potter y Star Wars, entre otras. Su último trabajo había tenido lugar en Venom: Carnage liberado.

El trágico hecho podría poner en jaque a la producción de Indiana Jones 5, una película cuyo rodaje ya a sufrido retrasos debidos tanto a la pandemia de coronavirus como a la lesión que sufrió Harrison Ford en junio. De momento, el estreno en pie para el verano de 2023.

La triste noticia se da luego del trágico suceso ocurrido hace dos semanas en la filmación de otra película, cuando Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería contra la directora de fotografía mientras grababan una escena de un tiroteo. La mujer, de 42 años, de nombre Halyna Hutchins, murió.

El hecho ocurrió en el estado de Nuevo México, en el Rancho Bonanza Creek. La producción fue detenida y continúan las investigaciones para averiguar las causas del accidente.