Nada extravagante, revelan el nombre del hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La sorpresiva noticia del embarazo de Mica Viciconte aún no ha sido confirmada por la modelo. Su pareja, Fabián Cubero tampoco se ha expresado sobre los rumores. Pero este silencio de los protagonistas dio fuerza a las versiones en todos los medios de comunicación.

Todo comenzó en la madrugada de este miércoles, cuando Lio Pecoraro lanzó la bomba desde sus redes sociales. "¡¡Felicidades!! ¡La espera más esperada! ¡BB en camino! @MicaViciconte @5poroto", escribió el conductor de El runrún del espectáculo (Crónica TV).

Luego fue el turno de Ángel de Brito. El conductor de Los ángeles de la mañana también se volcó a sus redes sociales para hablar del tema: "Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó".

Horas más tarde, al aire de LAM, agregó: "Mica contará lo de su embarazo en MasterChef Celebrity. Ayer se grabó el programa donde da la noticia y se verá en dos o tres semanas al aire", confirmando la noticia de que la modelo anunciará la feliz noticia durante su participación en el reality culinario de Telefe.

Tras las repercusiones, fue Analía Franchín quien aportó un dato no menor: el nombre del futuro bebé. "Felicitaciones a @MicaViciconte y @5poroto que esperan un varón precioso al que van a llamar Luca. Bendiciones amor y salud", escribió la panelista en su cuenta de Twitter.

Recordemos que en las últimas horas también sumó su opinión al respecto Nicole Neumann. La ex esposa del jugador respondió a las consultas de la prensa sobre la sorpresiva noticia. "Ah no sabía, me estaría enterando por ustedes", atinó a decir sorprendida por la pregunta. "Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos", agregó.

Al ser consultada sobre un posible consejo, la modelo contestó contundente: "A Mica no, a mis amigas les doy consejos. Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ningún librito, cada una como puede", contestó y agregó: "No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así".