Luego de tantos rumores a lo largo de sus cuatro años de relación, Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), a través de las redes. "¡¡Felicidades!! ¡La espera más esperada! ¡BB en camino! @MicaViciconte @5poroto", publicaron ambos periodistas en sus cuentas de Twitter.

"Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó", escribió el conductor de LAM en sus redes sociales ante el fuerte rumor que se generó en las últimas horas.

"Ya me embarazaron como ocho veces", había declarado la modelo durante una visita a No es tan tarde (Telefe). "Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos", dijo Mica. "Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como 'uh, esta ya quiere un hijo', es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo", recordó.

"Me gusta el rol de padre. Estuvo hablado, es un proyecto a futuro", comentó por su parte el ex jugador que ya es papá de Allegra, Sienna e Indiana, las hijas que tuvo con Nicole Neumann.