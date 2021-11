Cansado de los errores, Ángel de Brito criticó con dureza a su producción

Ángel de Brito se cansó de los repetidos errores de ortografía en los graph de su programa Los ángeles de la mañana (El Trece). Tras una nueva falta de parte de la producción, el conductor salió a mostrar su bronca en las redes sociales.

Todo comenzó cuando este miércoles apareció un zócalo que describía la nota que estaban tratando. "Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando un barón", rezaba el graph de LAM. Rápidamente, los usuarios de Twitter no lo dejaron pasar y realizaron cientos de publicaciones al respecto.

"Que burros que son. Todos los días hay una de estas", disparó Ángel de Brito. "Detesto la mala ortografía #LAM", agregó al replicar otra captura.

Recordemos que la sorpresiva noticia del embarazo de Mica aún no ha sido confirmada por la modelo. Su pareja, tampoco se ha expresado sobre los rumores. Pero este silencio de los protagonistas dio fuerza a las versiones.

Tras las repercusiones, fue Analía Franchín quien aportó un dato no menor: el nombre del futuro bebé. "Felicitaciones a @MicaViciconte y @5poroto que esperan un varón precioso al que van a llamar Luca. Bendiciones amor y salud", escribió la panelista en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas también sumó su opinión al respecto Nicole Neumann. La ex esposa del jugador respondió a las consultas de la prensa sobre la sorpresiva noticia. Al ser consultada sobre un posible consejo, la modelo contestó contundente: "A Mica no, a mis amigas les doy consejos. Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ningún librito, cada una como puede", contestó y agregó: "No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así".