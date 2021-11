El provocador video que protagonizaron Cinthia Fernández y L-Gante

L-Gante acaba de lanzar una colaboración junto a Tini Stoessel. La canción lleva como título "Bar" y trata sobre la idea de terminar de forma definitiva con una relación que ya no funciona. Fue al ritmo de este nuevo éxito del creador de la cumbia 420, que Cinthia Fernández grabó un video que tuvo una enorme repercusión en las redes sociales.

"Porque otra boca voy a besar", escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "¡Así se hace un challenge! Cumbia 420 keloke con este genio. Gracias por participar y darlo todo y tener este gran gesto L-Gante. Ahora me toca a mí participar en tu próximo video, un trato es un trato", señaló en su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro que seguirán trabajando juntos.

En las imágenes se puede ver a la bailarina simulando ser una clienta de un bar en donde el músico trabaja como barman. Pero de golpe, ella tiene una discusión por mensajes con alguien, se aleja de la barra y comienza a bailar el tema. L-Gante se acerca a Cinthia y la desafía a realizar su clásico pasito. "Para mí que te falta aceite", le dice el cantante.

"El lunes el tipo te hace un Luna Park y así como si nada vino a grabar conmigo. Crack. Lo (amo)", escribió Cinthia en sus redes sociales. Y añadió: "Este genio, con esta humildad, le escribí a las dos de la mañana".

Recordemos que el cantante dará un show en el Luna Park. En su cuenta de Instagram manifestó lo que siente por este inolvidable 2021 colmado de éxitos: "¡Este lunes Mi Primer LUNA PARK! Re emoción, una manija... Bueno además de eso hago una reflexión por todo lo que sucedió este año y agradezco a toda la gente que me hizo el aguante y me brindó tanto aprecio. Contagiamos la esencia y sencillez del barrio y alentamos a qué más pibes persigan sus sueños... si no encuentran el camino se hace... Las críticas siempre estuvieron y van a estar, pero nadie me quita de la mente que le he puesto la piel de gallina a ancianos, adultos, jóvenes y niños siendo quien soy”.