Participante de Bake Off reveló un inesperado detalle sobre los rodajes del programa

Paula Paternoster se transformó en una de las participantes más mediáticas de la edición 2021 de Bake Off. Aunque no logró llegar a la semana final del reality, cobró relevancia en los medios por varias de sus declaraciones.

Ahora, habló de todo en una entrevista con Juan Etchegoyen para Radio Mitre, donde contó detalles de cómo eran los días dentro de la carpa. "Lidiar un poco con lo que dice la gente fue heavy y el tema del cansancio extremo. Yo tenía que elegir entre comer o bañarme. Es un ritmo heavy", confesó la morocha.

"Dani La Chepi nos ayudó cuando llegaban esos días fuleros. También a uno le agarra culpa porque decís ´estoy acá sintiendo que me quiero ir a mi casa o que quiero abandonar tanto cuando hay tanta gente que quisiera estar en mi lugar y laburó un montón", reflexionó sobre su paso por el reality.

"Me hubiera gustado que valoraran más la originalidad. Yo siempre iba por la consigan divertida, algo que la gente pueda reconocer fácil y a veces sentía que no lo valoraban. Había días que no quería ir a grabar por no querer pasarla mal", finalizó.

Recordemos que la semana pasada Paula reveló el duro momento de salud que atravesó luego que en marzo le detectaron un tumor cerebral. "En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario, es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana", contó la joven de 30 años durante una de las devoluciones ante el jurado del ciclo.

"La medicina no siempre tiene respuestas inmediatas y fui a una persona que me recomendaron y me dijo ‘vos tenés alma de podio, sos una ganadora. Si abren la inscripción a Bake Off, anotate porque tenés todo para ganar’", afirmó sobre cómo se enteró de su enfermedad.

"Me da dolores de cabeza, hay días que tengo muy baja energía, hay días que tengo migrañas", enumeró la participante. Y contó cómo le había afectado a su salud: "Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentía que no iba a poder, y la realidad es que toda esta experiencia me sirvió para amigarme conmigo misma. Es mucha presión, pero ya ir a correr al abatidor, volver y que esté bien ya es un logro tremendo", agregó visiblemente emocionada.