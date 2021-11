Mica Viciconte confirmará su embarazo en un exitoso programa

Mica Viciconte y Fabián Cubero están esperando su primer hijo juntos. Así lo confirmó Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter. "¡¡Felicidades!! ¡La espera más esperada! ¡BB en camino! @MicaViciconte @5poroto", escribió el conductor de El runrún del espectáculo (Crónica TV).

La noticia fue respaldada por Ángel de Brito. El conductor de Los ángeles de la mañana publicó este miércoles en sus redes sociales: "Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó".

Luego, al aire de LAM, agregó: "Mica contará lo de su embrazo en MasterChef Celebrity. Ayer se grabó el programa donde da la noticia y se verá en dos o tres semanas al aire", confirmando la noticia de que la modelo anunciará la feliz noticia durante su participación en el reality culinario de Telefe.

Cabe recordar que Mica y Fabián ya protagonizaron varios rumores de embarazo. La última vez que surgió la sospecha fue en junio pasado, a partir de una foto que ella compartió en sus redes sociales. Por encima del pantalón, parecía asomar una pequeña pancita, que fue interpretada como un incipiente embarazo. "¿Está embarazada?", consultaron sus seguidores. "No sé", sumó De Brito desde su cuenta. Algunos días después, Viciconte despejó las dudas.

."Ya me embarazaron como ocho veces", había declarado la modelo durante una visita a No es tan tarde (Telefe) sobre los rumores. "Lo hablamos desde el día que lo conocí. Porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos", dijo Mica. "Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como 'uh, esta ya quiere un hijo', es raro. Pero le dije que si arranco algo, mas allá de si puede funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo", recordó.