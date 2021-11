De qué signo es Wanda Nara y qué es lo que más la hace enojar

Ya te contamos que el horóscopo chino predijo el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y también qué dice la numerología acerca del futuro entre ellos. De signo solar en Sagitario, en esta oportunidad compartimos algunas claves de la carta natal de la mediática, entre ellos por qué se enoja y cómo reacciona ante esto. No te pierdas los detalles.



Fuente: Instagram Wanda Nara (/wanda_icardi)

Wanda Nara: su signo solar y otros detalles de su carta natal

Por más que en algunos sitios figure que nació el 9 de diciembre de 1986, la verdadera fecha de cumpleaños de Wanda es el 10 de diciembre. Para pruebas, basta con observar que en su cuenta de Instagram la misma empresaria usa este día para celebrarlo.







Esto aporta cierta credibilidad a la carta natal que se encuentra en All Famous, según la cual Wanda tendría su signo ascendente en Piscis. Sin embargo, no hace falta saber la hora exacta de su nacimiento para observar que tiene su signo solar en Sagitario y su Luna en Aries.



El Sol en Sagitario habla de una persona optimista, entusiasta, expresiva y curiosa, con una particular tendencia a los viajes largos y al contacto con el extranjero.



Según la versión de su carta natal que se encuentra disponible, su ascendente hace que el Sol se ubique en su Casa 10, que es la casa de la visibilidad pública, del status social, de la reputación y de la vocación a nivel profesional.

Wanda Nara: las claves para comprender sus enojos

Si bien casi todos los mediáticos son famosos por protagonizar en algún momento peleas, discusiones y momentos de furia, Wanda no solo se destaca por esto, sino también por la intensidad con la que deja ver y manifiesta toda su personalidad.



En las últimas semanas quedó más que claro que si hay algo que la enoja es que la traicionen y que se metan con su familia, y Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y algunos periodistas de espectáculos y mediáticos como Yanina Latorre y Alejandra Maglietti pueden dar fe de esto.



Lo curioso es que la astrología brinda algunas pautas para comprender su comportamiento desde otra perspectiva, acaso más amplia, y la clave se encuentra precisamente en su Luna en Aries.



Impulsiva, enérgica y tendiente a la acción como todo lo vinculado a lo ariano, esta Luna muestra a personas seguras de sí mismas y que reaccionan con facilidad.



En este sentido, la vulnerabilidad existe pero suele quedar un tanto oculta, ya que una persona con esta posición astrológica tiene tendencia a reaccionar con rapidez cuando se siente amenazada en lo emocional.



En resumen, podría decirse que, para una Luna en Aries, la mejor defensa es el ataque. Teniendo en cuenta todo lo sucedido con el “wandagate”, ¿crees que estas características se manifiestan en la personalidad de la empresaria?