El horóscopo chino predijo el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: ¿cómo seguirán ahora?

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara con la China Suárez como tercera en discordia estaba escrito en el horóscopo chino. La energía del engaño apareció en su casa. ¿Es posible anticipar si algo similar va a ocurrir con tu pareja siguiendo los lineamientos de la astrología china? Rafaela Rubin, experta en astrología china, advierte que en sus predicciones de la semana pasada la infidelidad del Gallo, signo de Mauro Icardi, estaba en la energía y también señalaba las chances de que fuera descubierto.

“Es una semana de tentaciones, así que atención a los deslices. Si estás en una relación debes saber que puedes ser descubierto. Puedes tener problemas con tu pareja. Debes evitar confusiones, entredichos, porque esto te puede generar inconvenientes”, escribía Rubin respecto al Gallo, animal del zodíaco chino al que pertenece Icardi, por su fecha de nacimiento.

La experta asegura que así como se puede leer de acuerdo a la energía de cada persona lo que sucederá, también es posible anticipar cómo continuará esta historia. Desde que estalló el escándalo Mauro Icardi no deja de publicar fotos y mensajes amorosos hacia Wanda Nara, suplicando públicamente el perdón y la reconciliación. ¿Pero qué marca la energía para esta pareja?

“La energía de Wanda Nara, que es Tigre de fuego yang, marca la posibilidad de reconciliarse. Ella está abierta a perdonar. Pero también señala que no todo está terminado, hay más cosas ocultas”, advierte Rubin.

¿Y qué pasa con la China Suarez, señalada como la tercera en discordia? “Ella es Mono de agua yang. Quiere divertirse y saltar de rama en rama, pasarla bien. No busca una relación de pareja, quiere disfrutar. Le gusta viajar. Le atraen el lujo y el confort. La persona que esté con ella debe estar atenta a esto. Le encanta que le hagan regalos. Recién el año que viene su energía le marca a la China Suarez la posibilidad de estar en una pareja más estable. Pero que se prepare el candidato porque se aburre rápido”, explica Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com.

Cómo se relacionan la energía del Gallo (Mauro) con el Tigre (Wada) y el Mono (Eugenia Suarez)

Wanda Nara “es Tigre de fuego yang. Ella está abierta a perdonar. Pero también señala que no todo está terminado, hay más cosas ocultas”. Fuente: Instagram.

“Muchas veces no somos conscientes de lo que atraemos o buscamos. Por eso resulta determinante saber cuáles son las cualidades del animal que uno tiene y las de la persona elegida. Muchos pretenden que el otro sea lo que no es. Y entonces falla. Uno podría decir que el pez no es inteligente porque no sabe correr. ¿Pero por qué queremos que corra si su cualidad es nadar? La clave está en que la pareja que elijan tenga una energía compatible con la suya, no que sea igual”, advierte la experta en astrología china.

Mauro Icardi. Gallo de agua ying. “El Gallo adora mostrarse y lucir sus plumas, le encanta arreglarse y salir; disfruta de la noche. De una fuerte sexualidad, los Gallos son apasionados y adoran las aventuras. Son sensuales, les encanta planificar de a dos. Eso sí, necesitan ser comprendidos y que atiendan sus requerimientos. Para seducirlos, es importante garantizarles un buen diálogo, inteligencia y diversión”, afirma Rubin.

Con respecto a su relación amorosa con el Tigre, signo de nacimiento de Wanda Nara, la experta asegura. “Si ambos quieren lograr una relación con base firme, deben ser más pacientes y decir la verdad acerca de sus necesidades y sentimientos”.

Wanda Nara. Tigre de fuego yang. “Su opuesto es el Mono (el signo de la China Suárez). En el sexo los Tigres tienen una energía arrolladora, son fuego vivo. Se caracterizan por ser los que accionan en la cama. Les gusta manejar el juego erótico, esto los vuelve increíblemente ardientes y seductores. La rutina los aburre, por eso eligen siempre calidad antes que cantidad. Para seducir a un Tigre, hay que llenarlo de besos. Se requiere ser imprevisible, proponerle algo diferente siempre. Es imprescindible lograr sorprenderlo”, advierte Rubin.

Con respecto al vínculo con el Gallo, signo de Icardi, esto es lo que sucede. “Al Tigre lo seduce el carácter extrovertido del Gallo y en el principio de la relación esto puede resultar muy atractivo. Pero al poco tiempo lo más probable es que el Tigre critique más de lo que halague al Gallo. A éste le gusta adoptar un papel activo frente a los acontecimientos y el Tigre comenzará a cuestionar este criterio”.

Eugenia China Suarez. Mono de agua yang. “Los Monos aman la aventura y la conquista permanente. Se caracterizan por ser tiernos, simpáticos. Y en el sexo tienen muchas fantasías. Le gusta experimentar y divertirse. A los Monos se los conquista con diversión, una buena dosis de simpatía y originalidad. La clave: no competir con ellos nunca”, advierte Rafaela Rubin.

Con respecto a su vínculo con el Gallo, signo de Icardi asegura: “Atención: mientras que el Gallo “es derecho” y muy directo, la naturaleza del Mono hace que sea más astuto. Esto puede provocar que éste sea más escondedor, hecho que confunde al Gallo, a quien le gusta saber siempre qué es lo que está pasando en cada momento de la relación”.