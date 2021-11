Tras su polémica salida de La Academia, Rocío Marengo rompió el silencio

Cada vez queda menos para la gran final de La Academia. Son muy pocos los que quedan en carrera en el certamen de eltrece conducido por Marcelo Tinelli y todos quieren convertirse en los nuevos ganadores del ciclo. En el último duelo, luego del ritmo de las comedias musicales, Candela Ruggeri, Agustín Sierra, Agustín Barajas, Lizardo Ponce y Rocío Marengo debieron enfrentarse para continuar en carrera.

Para tristeza de muchos, el influencer y la mediática debieron despedirse del reality del canal del solcito. "Agradezco a la gente que votó porque fue un récord de visitas en la página. Está todo muy parejo. La pareja que sigue en el certamen, lo hace con 39.7% de los votos. Las parejas que lo dejan, lo hacen con el 37% y con el 23.3%. ¡Señoras y señores, son finalistas de La Academia la pareja de Agustín Barajas y Loli Ruiz!", señaló Tinelli.

Sin embargo, antes de partir, Marengo lanzó una fuertísima frase. "Yo no trabajo en Dabope, si no quizás hubiera llegado a la final", manifestó y dejó atónitos a todos.

Ahora, tras su polémica salida, la mediática rompió el silencio en una entrevista radial que le brindó a Marcelo Polino y aclaró sus dichos. "No, yo dije eso porque en ese momento uno está con las emociones a flor de piel, fue un año duro. Pero sí creo que estuvo mal manejado que se la agarran con los que pusimos mucha garra. Al final para los virtuosos el camino fue más fácil", reconoció al aire.

Rocío Marengo en La Academia

"No estoy enojada, estoy muy agradecida y orgullosa de todo lo que di", agregó y contó: "A mí me habían ofrecido trabajar en la obra del verano y dije que no. Pero igual lo que dije fue un chiste al pasar, yo también me banqué muchas cosas. No hay nada más".