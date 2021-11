MasterChef Celebrity: Luisa Albinoni quedó expuesta frente a las cámaras de Telefe

Una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity se vivió este domingo en la pantalla de Telefe. Los participantes que tuvieron el peor desempeño de la semana debieron lucirse preparando una torta Selva Negra para no quedar afuera de la competencia. Para tristeza de cientos de personas, quien no logró deslumbrar al exigente jurado fue Gastón Soffritti.

"Está buenísimo pasar por este lugar, la experiencia es increíble. Estoy muy contento, me hubiese gustado quedarme, pero voy a volver por más", expresó el joven actor al despedirse del certamen culinario.

Además, durante la emisión, se vivieron momentos muy divertidos como el que protagonizó Luisa Albinoni con el conductor del ciclo, Santiago del Moro. Todo ocurrió cuando el periodista se acercó a la estación de la reconocida actriz y le manifestó: "Yo te quiero decir algo porque creo que te saqué la ficha".

Luisa Albinoni en MasterChef Celebrity

"¿Qué, amor?", le respondió, amablemente, ella. "A vos te gusta alguien de acá”, lanzó él y la artista, señaló: "Puede ser, no me empieces a buscar". De inmediato, del Moro disparó: "A vos te gusta un poco el Tano me parece”. El comentario provocó la risa de la mujer y explicó: "La sangre tira".

"¿Viste? Me di cuenta el otro día que te encantaba el Tano. Lo mirás y se te cae la baba. Te dejo con esa, seguí", lanzó y para cerrar, Albinoni, expresó: "¡Qué mujer! El zorro pierde el pelo, pero no las mañas".

En el momento de las devoluciones, el conductor volvió a insistir con el tema. "Luisa, nobleza obliga que te lo plantee adelante de él. Yo te pregunté en la estación si te gusta un poquito uno de los jurados....”, comenzó diciendo y Luisa, detalló: "A mí me gustan los tres, ahora que no nos escuchan. Uno es enigmático, el otro es la dulzura y otro es la pasión".