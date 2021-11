Silvio Soldán sorprendió a Juana Viale con un vulgar comentario

Este domingo, Silvio Soldán estuvo como invitado en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), y al hacer su entrada al estudio de grabación sorprendió a Juana Viale con un vulgar comentario.

Al recibir a su comensal, la actriz elogió su elegancia y le dijo que tenía una muy linda corbata. Entonces, el legendario conductor respondió con una no muy afortunada frase con doble sentido. “Antes las mujeres me elogiaban otras cosas... y ahora me elogian las corbatas”, lanzó sin filtro Soldán.

Juana Viale observó hacia un costado notoriamente sorprendida, y acto seguido, invitó a Silvio Soldán a pasar a la mesa. Los comentarios sobre el desliz no tardaron en llegar, calificando al presentador de "desagradable", "vulgar" y "ordinario".

Una vez que estuvieron disfrutando del almuerzo, Juana Viale le preguntó a Silvio Soldán cuál fue el gran amor de su vida, y él sin dudarlo contestó: “La mujer con la que estoy ahora, Susana, que es la antítesis de todas las mujeres con las que estuve. Ella siempre me decía que estaba enamorada de mí; a mí no me llamaba la atención, hasta que empecé a conocerla y ahora estoy enamorado”.

Hace unos días en otra entrevista, Soldán reveló su edad y cuántos años de diferencia tiene con su novia.