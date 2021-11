Silvio Soldán reveló su edad y cuántos años de diferencia tiene con su novia

Este lunes, Silvio Soldán estuvo como invitado especial en la jornada de feriado en el programa Intrusos (América). Allí, el legendario conductor habló sobre su carrera. Además, reveló su edad y cuántos años de diferencia tiene con su novia.

Sobre su actual pareja, Soldán contó que la mujer se llama Susana, y que empezaron a salir luego de que ella insitiera bastante para que se conocieran.

Silvio Soldán en Intrusos.

Con una sonrisa cómplice, Silvio Soldán marcó una diferencia entre su novia y sus ex. ""Nos conocimos y me encantó. Es totalmente distinta a todas las mujeres que conocen en mi vida y me resultó bien. No es muy rubia. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije basta y me dediqué exclusivamente a ella".

Cuando el conductor de Intrusos Adrián Pallares le preguntó a su invitado: "Silvio, ¿decís la edad?", Soldán no sólo reveló ese dato, sino que también terminó diciendo cuántos años de diferencia tiene con Susana. "Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos eh. Ella tiene 54. Es una chiquilina para mí, al lado mío es una nena", detalló el animador.

Además, Silvio Soldán se sinceró sobre su salud y los padecimientos que atravesó luego de sufrir un accidente que tuvo un día al salir del trabajo y tropezar con una persona, lo cual derivó en una caída al piso y una fuerte lesión en la columna.

“Pasé dos años tremendos, entre la pandemia y lo que me pasó en la columna. Luego estuve dos años haciéndome todo tipo de tratamientos porque el dolor era insoportable. No podía caminar, no podía estar parado. Yo no me quería operar y sufrí tanto, fue tanto el dolor que decidí operarme. Ya estoy radiante”, detalló Silvio Soldán.