Qué podría pasar con Juan Darthés tras el juicio por violación que inició Thelma Fardin

El próximo 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual que realizó la actriz Thelma Fardin en Nicaragua a finales de 2018. En este contexto, Luiz Antonio Nazareth, abogado del actor, habló sobre cuál será la estrategia y qué podría pasar con él.

"Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo", manifestó el letrado en diálogo con Télam. Además, sorprendió al asegurar que no sabe dónde se encuentra físicamente su cliente.

En otra parte de la charla, calificó de "anómalo" al caso, ya porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre usualmente. "La acusación original es en Nicaragua, país que es una dictadura, y el estuvo allá apenas esa vez, en la gira de Patito Feo. Pero en Brasil el Ministerio Público aceptó la documentación de la denuncia sin haber podido investigar nada porque en Brasil no ocurrió nada y en Nicaragua no hubo investigación", explicó.

Ante la pregunta si Darthés podría ser extraditado a Nicaragua, respondió: "No existe la menor chance. El delito ya está siendo juzgado en Brasil". Con respecto a los plazos de la Justicia, dijo que cree que la sentencia podría salir en el 2022.

Finalmente. en caso de que la Justicia lo encuentre culpable, al actor podría caberle una pena de entre 6 y 12 años de prisión por violación agravada. "En caso de que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y ahí deberían ver dónde cumple la pena, cárcel VIP, prisión común o un régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión".