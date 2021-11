Wanda Nara chicaneó en plena entrevista a Mauro Icardi por el arreglo millonario con Telefe

Wanda Nara brindó su primera entrevista pública en la televisión. Fue con Susana Giménez por la pantalla de Telefe para hablar sobre el escándalo que protagonizó su marido Mauro Icardi y La China Suárez. Una vez confirmada su presencia exclusiva, trascendió el acuerdo económico que exigió la empresaria al canal de las pelotas.

Según trascendió, la empresaria habría cobrado 50 mil dólares (más de 10 millones de pesos) para darle la exclusiva a la diva de los teléfonos. Cora de Barbieri, panelista del programa Estamos a Tiempo (América TV), fue contundente y dio los detalles: "Lo que Wanda pidió es que Susana viajara a París para que la entrevistara en la mansión que tiene. Y también habría pedido que le pagaran como caché una suma de 50 mil dólares por acceder a esa entrevista".

En este sentido, durante la entrevista, la mediática hizo un chiste sobre el acuerdo económico. En un momento de la charla, Mauro se sumó al living. Una vez en cámara, el jugador del PSG lanzó un comentario: "No estoy arreglado para estar acá", dijo Icardi. "¿Cómo no estás arreglado?", acotó Wanda. "Vine así nomás...", retrucó el futbolista. "Ah... pensé que querías cobrar por estar acá", remató la empresaria.

Recordemos que en la nota grabada en París, Nara se sinceró sobre lo que le pasó cuando descubrió el engaño de su marido. "Yo me saqué al ver el mensaje y como siempre estoy con el celular cometí el error de subir una historia a Instagram. Por eso le pedí perdón a ella porque lo primero que hacemos es ser machistas y echarle la culpa a las mujeres", enfatizó Wanda.

Luego, Nara se explayó sobre el conflicto: "La mayoría de las cosas me las mostró él. Y no me mintió. Si pasó algo es lo mismo. Nosotros tenemos una relación muy chapada a la antigua. Y para mí un mensaje es lo mismo que lo otro. Lo conozco mucho desde los 17 años y sé que fue sincero cuando me pidió disculpas. Fue un gran error en su vida".