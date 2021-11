¿A qué se dedica la hija menor de Catherine Fulop?

Oriana Sabatini tiene 25 años y es la hija más conocida de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, quien se dedicó en su corta carrera profesional a la actuación y al canto. Pero la pareja, que está casada hace más de 20 años, tiene una hija menor que no es mediática, pero hizo algunos trabajos como modelo: se trata de Tiziana Sabatini.

La joven de 22 años nació en una familia llena de estrellas. Su madre es una reconocida actriz venezolana que triunfó tanto en su país como en Argentina, su padre también ha participado en proyectos de la pantalla chica y su tía es Gabriela Sabatini, la tenista profesional más destacada del país y ganadora de grandes campeonatos, como el US Open en individuales.

Pero Tiziana Sabatini decidió tomar un rumbo diferente en su vida personal y se anotó en la universidad para estudiar la carrera de diseño gráfico. Es muy parecida físicamente a su madre, pero no le interesa ser mediática como el resto de la familia, por lo contrario, busca conseguir un trabajo relacionado con lo que estudia.

"Me apoyan en todos mis proyectos, desde lo que estudio hasta las producciones, aunque siempre mantuve un perfil más bajo, ya que no considero que pertenezco al medio. Ellos siempre están ahí", confesó "Titi" en una entrevista que concedió. Sin embargo, ha hecho como hobby producciones de campaña para marcas como Madness Clothing.

En las redes sociales cuenta con casi medio millón de seguidores, pero no se considera una influencer y cree que su popularidad la puede ayudar a conseguir trabajo de diseñadora gráfica en grandes firmas. Tiziana confesó que no le gusta la palabra "it girl" y que solo comparte publicaciones en Instagram por placer.

¿Cómo es la relación entre Oriana y Tiziana Sabatini?

Las hermanas se llevan poca diferencia de edad y físicamente son bastante parecidas. A Tiziana la comparan constantemente con Oriana, ya que esta última es más famosa, no solo por su carrera en el ambiente artístico sino por su relación con Paulo Dybala. Pero aseguró que esto no le importa porque tienen una excelente relación y son muy unidas.

"Salimos juntas, nos divertimos e incluso compartimos algunos amigos. Cuando éramos más chicas se notaba un poco la diferencia de edad, pero hoy nos llevamos excelente. Obviamente nos comparan siempre, pero lo sabemos llevar muy bien, no le hacemos caso a esos comentarios, nosotras no le prestamos atención, pero pasa muy seguido", confesó la joven.

Hoy, Oriana vive en Italia junto a su pareja y Tiziana en Argentina, y si bien ya no comparten la cotidianeidad, tienen una relación muy sólida. Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini han formado una de las familias más establecidas del ambiente del espectáculo y sin duda esto se refleja en las hermanas.



¿Conocías a Tiziana Sabatini?