Revelan un desgarrador detalle sobre el vínculo que mantiene la madre de Benjamín Vicuña con su nieta Blanca

Blanca Vicuña, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, falleció el 8 de septiembre de 2012. Todos los años sus padres la recuerdan en el día de su cumpleaños. Pero hay otra persona de la familia que mantiene aún un vínculo muy particular con la pequeña. Su abuela Isabel Luco Morandé, madre del actor, conserva en perfecto estado la habitación de su nieta.

"No nos olvidemos de que además comparte la fecha de nacimiento con Blanca, entonces siempre sintió que había una conexión muy importante entre ellas dos. Es por eso por lo que Isabel cae en un momento de mucha pena y mucha tristeza. Incluso, sus cercanos comentan que ella conserva un espacio especial en la casa dedicado a Blanquita. Se trata de la habitación que tenía su nieta y que conserva intacta, tal cual como la tenía cuando ella vivía", reveló Mariela Sotomayor en una entrevista con la revista Gente.

Recordemos que Isabel se convirtió en noticia en los últimos días al revelarse el supuesto mal vínculo que mantiene con La China Suárez. "El conflicto no tiene que ver con una cuestión económica sino con un tema moral", dijo Sotomayor en Intrusos en relación con la supuesta polémica que mantendría la familia del actor chileno con la ex Casi Ángeles.

"Me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él", describió la periodista. "La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie", agregó.