Se filtraron los escandalosos mensajes que la China Suárez le envió a Mauro Icardi

El escándalo que protagonizaron La China Suárez y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar. Este martes, Ángel del Brito reveló en Los ángeles de la mañana los mensajes que la actriz le mandó al jugador del PSG. Fueron los mismos que Wanda Nara descubrió en el celular de su esposo.

"Vos te vas a separar de tu mujer", le dijo la actriz al delantero. "Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido", fue otro de los mensajes. "Me duele verte con Wanda", admitió La China en relación a las fotos que posteaba Icardi junto a sus esposa en las redes sociales. Además, el conductor de LAM aseguró que Suárez le enviaba estos chats, pero lo bloqueaba inmediatamente para que él no pudiera responder.

Recordemos que la panelista del programa de chimentos de El Trece, Yanina Latorre, fue quien dio a conocer algunas de las conversaciones que mantuvieron Mauro y Suárez a través de Telegram. "Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja", escribió la ex de Benjamín Vicuña. "¿Para qué? Ya me aburrió la joda", le respondió Icardi.

"Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito", le había dicho Icardi para romper el hielo. Además dio detalles de la supuesta crisis que estaba transitando con la madre de sus hijas: "Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre".