Fabián Doman se bajó de un programa de Juana Viale por una inusual excusa y lo fulminaron en la red

Fabián Doman era uno de los invitados a la emisión de La noche de Mirtha (El Trece) del sábado pasado, pero el periodista se bajó del programa de Juana Viale a último momento por una inusual excusa y lo fulminaron en la red.

Recordemos que hace algunos días, Doman sorprendió al anunciar que hará un drástico cambio de rumbo laboral, y ahora a través de su cuenta de Twitter dio el motivo por el cual canceló sobre la hora el compromiso para estar en televisión.

"Estaba invitado a la mesaza de Juana Viale. Cuando comprobé que Independiente jugaba a la misma hora en Santiago del Estero, tuve que cancelar la visita. Quiero disculparme con Juana Viale, Nacho Viale y la producción por la cancelación. ¡Pero juega El Rojo!", argumentó el periodista a través de su cuenta de Twitter.

El tuit de Fabián Doman para anunciar su faltazo al ciclo de Juana Viale.

Tanto la conductora como el productor no respondieron al pedido de disculpas del invitado, y los usuarios lo fulminaron en la red. "Qué flashaste Doman? No es nada personal pero, ¿Nos querés ver la cara de estupidxs? 1) El programa de Juana es grabado, 2) Te enteraste sobre la hora que el club del cual te postulas como presidente jugaba a la misma hora?, 3) Sea cual sea la respuesta, estás arrancando pésimo", "Pero si es grabado, bobo. Tal vez te bajaron ellos y no querés decirlo", "Ridiculo, hace dos dias conociste la sede"; fueron algunos mensajes de los indignados internautas.