El nuevo oficio del dirigente agrario que le puso un despectivo apodo a Cristina Fernández de Kirchner

Hacia el año 2008, un dirigente agrario se transformó en una de las figuras más visibles en el cruce entre el campo y el Gobierno. El hombre en cuestión le puso un despectivo apodo a la por aquel entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y hoy él despunta su veta artística en las tablas.

Estamos hablando de Hugo Luis Biolcati, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que desde hace unos años es actor y está alejado del gremialismo rural.

En diálogo con Mariana Reinke para La Nación, el productor agropecuario que bautizó a Cristina Fernández de Kirchner como "La Yegua", explicó por qué decidió inclinarse al mundo del teatro. “Me puse a pensar y creí que la actuación era algo afín al trabajo de dirigente. Estar frente a cámaras de televisión, hablar en un escenario frente a un público era algo con lo que me sentía cómodo. Pensé que lo sabría hacer, discursos ante grandes multitudes era algo que había aprendido con los años”, contó el flamante actor que actualmente tiene en cartelera una obra llamada "Te espero".

Hugo Biolcati en la obra "Te espero".

Luego, Biolcati agregó: “Dos años ahí me sirvieron para perder la vergüenza y comprendí que ser actor tenía poco de parecido a ser dirigente. Cuando formaba parte del gremialismo defendía lo que realmente pensaba, era auténtico, cuando hablaba era mi pensamiento más íntimo el que estaba presente, no era un libreto pautado por un director. Acá hacés un personaje que te brinda el autor de la obra que no es tuyo, que cambiás todos los días. Como dirigente son convicciones y como actor te compenetrás como sentiría ese personaje que tenés que interpretar, pero la adrenalina previa y la vibración es la misma: antes de salir al escenario como antes de un acto gremial. Pero, sobre todo, la satisfacción de ese aplauso aprobatorio final tanto frente a una tribuna como en el escenario”.

Sobre su carrera como actor teatral, el exdirigente agrario señaló: “En 2014, en la primera obra que actué hice de ferretero. Desde ahí tuve infinitos personajes: he sido gay, detective, padre abusador y ahora soy un viejito melancólico sentado en el banco de una plaza. Cada papel me dejó un gran aprendizaje. Tengo un arcón lleno de recuerdos donde guardo ropa e instrumentos que utilice en las obras, que de vez en cuando abro para rememorar”-

Hugo Biolcati en sus tiempos de dirigente agrario.

Por otro lado, recordemos que Cristina Fernández de Kirchner le dedicó un capítulo de su libro Sinceramente al enfrentamiento de 2008 por las retenciones móviles para el agro con foco en la soja que generó un conflicto que se extendió cuatro meses. "Volviendo a las críticas que recibí por mi condición de mujer, durante el conflicto con las patronales agropecuarias por la resolución 125 sobre las retenciones a la soja, me adjudicaron el apodo de "yegua". los sojeros me hacían reír mucho por su extremo machismo y gorilismo. Los insultos de la clase alta no me afectan, hasta me divierten. Cuando Hugo Biolcati, siendo titular de la Sociedad Rural Argentina, fue a cacerolear a la residencia de Olivos, me pareció correcto que se mostrará tal cual es. Sus insultos me divertían, porque siempre eran los mismos: yegua, pu..., montonera, chorra. Me cuesta más entender racionalmente los agravios de la clase media aspiracional”, escribió la actual vicepresidenta en su libro.